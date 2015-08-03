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    Олег Иванов: «Революции в «Тереке» нет»

    Полузащитник грозненского «Терека» Олег Иванов опроверг информацию, что в команде присутствуют настроения, направленные против главного тренера Рашида Рахимова.
    «Никакой революции в «Тереке» нет. Никаких бастующих с красными флагами, плакатами и транспарантами я тоже не видел. Обычная, рабочая обстановка. Коллектив у нас нормальный, сложившийся. Я бы не сказал, что мы совсем неудачно начали сезон. В матче с «Ростовом» спаслись, а с «Кубанью» не удержали победу. Могли бы сейчас иметь в активе четыре очка, а не два. Что до поражения «Зениту», то если разбираться — питерцы чемпионы России и по праву занимают лидирующее место в турнирной таблице. К примеру, они крупно обыграли «Урал», который на данном этапе смотрится очень прилично. За счет высокого исполнительского мастерства и наших ошибок соперник добился нужного результата», - сказал футболист.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.08.2015 12:28
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 15:04

      Шум из ничего умеют создавать те, кому это выгодно.

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      Рейтинг: +8

      DISHNO 3 августа 2015, 14:55

      Все будет ОК !!!

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      Рейтинг: +18

      AK--47 3 августа 2015, 13:32

      Терек немного на распутье.

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