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    Иньеста в матче с «Фиорентиной» травмировал голеностоп

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в матча Международного кубка чемпионов с «Фиорентиной» получил небольшую травму голено стопа. Об этом после матча сообщил главный тренер каталонцев Луис Энрике.

    «Мы заменили Иньесту из-за небольшого повреждения. Врачи говорят, что это ушиб, и, похоже, ничего серьёзного нет», - цитирует Энрике Mundo Deportivo.
    Сегодня Иньеста пройдёт медицинское обследование. Игрок должен быть готов к игре за Суперкубк Европы с «Севильей», которая пройдет 11 августа в Тбилиси.
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    Источник: Mundodeportivo

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    03.08.2015 07:59
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 09:56

      Иньесте скорого выздоровления.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Garry Green 3 августа 2015, 09:52

      Иньеста тот еще хрусталь. ((

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 3 августа 2015, 08:10

      Здоровья, капитан!

      0
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