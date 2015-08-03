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    Иньеста в матче с «Фиорентиной» травмировал голеностоп

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в матча Международного кубка чемпионов с «Фиорентиной» получил небольшую травму голено стопа. Об этом после матча сообщил главный тренер каталонцев Луис Энрике.

    «Мы заменили Иньесту из-за небольшого повреждения. Врачи говорят, что это ушиб, и, похоже, ничего серьeзного нет», – цитирует Энрике Mundo Deportivo.
    Сегодня Иньеста пройдeт медицинское обследование. Игрок должен быть готов к игре за Суперкубк Европы с «Севильей», которая пройдет 11 августа в Тбилиси.
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    Источник: Mundodeportivo

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    03.08.2015 07:59
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    Комментарии (4)
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    Костя-ФК Барселона
    1438578657
    Здоровья, капитан!
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    Garry Green
    1438584758
    Иньеста тот еще хрусталь. ((
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    nahan
    1438584985
    Иньесте скорого выздоровления.
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    ologreds
    1694997488
    numo437617
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