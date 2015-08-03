Иньеста в матче с «Фиорентиной» травмировал голеностоп

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в матча Международного кубка чемпионов с «Фиорентиной» получил небольшую травму голено стопа. Об этом после матча сообщил главный тренер каталонцев Луис Энрике.

«Мы заменили Иньесту из-за небольшого повреждения. Врачи говорят, что это ушиб, и, похоже, ничего серьeзного нет», – цитирует Энрике Mundo Deportivo.

Сегодня Иньеста пройдeт медицинское обследование. Игрок должен быть готов к игре за Суперкубк Европы с «Севильей», которая пройдет 11 августа в Тбилиси.