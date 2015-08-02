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    Бышовец: «Сейчас в цене бесхарактерные люди»

    Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец опроверг информацию о том, что о вошел в число претендентов на пост наставника сборной России.
    «Я не встречался ни с кем по этому вопросу. Это неправда. Меня никто не рассматривает как тренера сборной. Хотя у меня имеется богатый опыт работы со сборными: я руководил олимпийской сборной, национальной сборной СССР, принял сборную России за семь дней до матча со сборной Украиной. В качестве волшебника для меня это не новая работа. Могу разочаровать тех, кто понимает, что для такой серьезной работы нужно иметь знания, умения, опыт, а может быть и главное, в чем меня подозревают, что у меня очень сложный характер. Видимо, сейчас такое время, когда нужны люди бесхарактерные. На сегодняшний день определен круг кандидатов. Мне хочется пожелать им успеха. У меня есть принцип по жизни – когда речь идет о пользе и чести, то я готов, для меня это интересно», – сказал специалист «Чемпионат.ком».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2015 21:15
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    Комментарии (11)
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    Это армия сынок
    1438543562
    Жаль, что по непонятным причинам так ни какой клуб с ним не договорился, определенный рейтинг поднял бы клубу он ( интересная личность)
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    112910415
    1438544308
    ну да
    Ответить
    Cergei.
    1438544749
    Анатолий!Прямо в точку попал!!!!!!!
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    RMUKMU
    1438544809
    Бышовец забыл упомянуть, что уже 8 лет вообще не тренерует.
    Ответить
    протон1
    1438549528
    бышовец в одно время былизгоем рос. футбола. с позором уходл. хоть бы молчал как романцев который лучше даже
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    rifcenter вернулся
    1438550964
    Успехи у него были но сколько он потом запарывал куда только не приходил
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    ТОЛЬКО ФУТБОЛ
    1438555159
    ОЛИМПИЙСКАЯ ПОБЕДА БЫШОВЦА-ЭТО МОЛОДОЕ ТАЛАНТЛИВОЕ ПОКОЛЕНИЕ.МОЖЕТ И ГАДЖИЕВ ПОМОГ.ТАК КОСЯЧИТЬ КАК БЫШОВЕЦ НЕ МОЖЕТ ТРЕНЕР С ХОРОШИМ УРОВНЕМ. САМОПИАР И ПОИСК РАБОТЫ
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    Фиорито
    1438565598
    Толян такой же клоун, как Кузьмич.
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    B-E-S
    1438583210
    Такой своеобразный Петреску. В Кубани получилось, а потом жирная серная полоса...
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    ologreds
    1694997491
    numo437579
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