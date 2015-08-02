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    Гончаренко: «Ехали за победой, поэтому разочарованы»

    Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко поделился мыслями после воскресного матча третьего тура РФПЛ против саранской «Мордовии» (1:1).
    «Разочарованы результатом. Было преимущество в первом тайме, были шансы увеличить разрыв в счете. Футбол базируется на ошибках. Кто меньше их допустит, тот и выиграет. В концовке «Урал» не справился. Перед игрой говорили, что едем в Саранск за тремя очками», - сказал специалист в эфире «НТВ-ПЛЮС».

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    02.08.2015 19:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +283

      nahan 3 августа 2015, 08:45

      Результат неплохой.

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      Рейтинг: +15

      K@p@ny3 2 августа 2015, 20:53

      Жаль.Должны были выигрывать.

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      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 20:06

      Могли додержать,но не судьба

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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 19:36

      М жаль Урал(((

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