Гончаренко: «Ехали за победой, поэтому разочарованы»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко поделился мыслями после воскресного матча третьего тура РФПЛ против саранской «Мордовии» (1:1).
«Разочарованы результатом. Было преимущество в первом тайме, были шансы увеличить разрыв в счете. Футбол базируется на ошибках. Кто меньше их допустит, тот и выиграет. В концовке «Урал» не справился. Перед игрой говорили, что едем в Саранск за тремя очками», – сказал специалист в эфире «НТВ-ПЛЮС».
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