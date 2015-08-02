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    Гончаренко: «Ехали за победой, поэтому разочарованы»

    Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко поделился мыслями после воскресного матча третьего тура РФПЛ против саранской «Мордовии» (1:1).
    «Разочарованы результатом. Было преимущество в первом тайме, были шансы увеличить разрыв в счете. Футбол базируется на ошибках. Кто меньше их допустит, тот и выиграет. В концовке «Урал» не справился. Перед игрой говорили, что едем в Саранск за тремя очками», – сказал специалист в эфире «НТВ-ПЛЮС».

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    Источник: «НТВ-Плюс»

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    02.08.2015 19:33
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    Комментарии (5)
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    GINSTOP
    1438533370
    М жаль Урал(((
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    Portugal_fan7
    1438535161
    Могли додержать,но не судьба
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    K@p@ny3
    1438538024
    Жаль.Должны были выигрывать.
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    nahan
    1438580708
    Результат неплохой.
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    ologreds
    1694997491
    numo437569
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