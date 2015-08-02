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    РФПЛ. «Мордовия» вырвала ничью в матче с «Уралом»

    2 августа. Саранск. Стадион «Старт»
    Мордовия (Саранск) - Урал (Екатеринбург) - 1:1 (0:1)
    Голы: 0:1 — Манучарян, 42; 1:1 — Луценко, 90+1.

    Мордовия: Ревишвили, Нахушев, Рыков, Гапон, Шитов, Стеванович, Власов, Дудиев (Сысуев, 74), Бобер (Таллек, 46), Мухаметшин (Самодин, 88), Луценко.
    Урал: Арапов, Хозин, Лунгу (Данцев, 88), Мартынович, Кулаков, Бурмистров (Дорожкин, 76), Фонтанелло, Манучарян (Ставпец, 68), Сапета, Ерохин, Емельянов.

    Предупреждения: Луценко, 90+2.
    Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 18:51
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +632

      Летчик66 3 августа 2015, 16:22

      А как так-то? Где комментарии Иванова по поводу руки у Луценко? Вот вопрос, который надо обсуждать!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +21

      siberon 2 августа 2015, 23:23

      Вот блин екб опять не прет на выезде. А так команда прогрессирует, молодцы.

      0
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      Рейтинг: +15

      K@p@ny3 2 августа 2015, 20:55

      Жаль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      GINSTOP 2 августа 2015, 19:33

      Печалька (((

      0
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      Рейтинг: +20

      Chelsea-1985 2 августа 2015, 19:24

      Урал МОЛОДЦЫ!!!

      0
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 2 августа 2015, 19:22

      Недотянул Витёк !!!

      0
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      Рейтинг: +6

      kot18 2 августа 2015, 19:00

      Как так как так ...ть

      0
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      Рейтинг: +6

      kot18 2 августа 2015, 19:00

      Как так как так б.........

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      Рейтинг: +6

      kot18 2 августа 2015, 19:00

      Как так как так был....ь

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      Рейтинг: +6

      kot18 2 августа 2015, 18:59

      Не могли нормально сыграть я в ах.....е

      0
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