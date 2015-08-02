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    РФПЛ. «Мордовия» вырвала ничью в матче с «Уралом»

    2 августа. Саранск. Стадион «Старт»
    Мордовия (Саранск) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:1)
    Голы: 0:1 — Манучарян, 42; 1:1 — Луценко, 90+1.

    Мордовия: Ревишвили, Нахушев, Рыков, Гапон, Шитов, Стеванович, Власов, Дудиев (Сысуев, 74), Бобер (Таллек, 46), Мухаметшин (Самодин, 88), Луценко.
    Урал: Арапов, Хозин, Лунгу (Данцев, 88), Мартынович, Кулаков, Бурмистров (Дорожкин, 76), Фонтанелло, Манучарян (Ставпец, 68), Сапета, Ерохин, Емельянов.

    Предупреждения: Луценко, 90+2.
    Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 18:51
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    Комментарии (14)
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    kot18
    1438531200
    Как так как так был....ь
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    kot18
    1438531216
    Как так как так б.........
    Ответить
    kot18
    1438531242
    Как так как так ...ть
    Ответить
    Витус Беринг
    1438532562
    Недотянул Витёк !!!
    Ответить
    Chelsea-1985
    1438532686
    Урал МОЛОДЦЫ!!!
    Ответить
    GINSTOP
    1438533188
    Печалька (((
    Ответить
    K@p@ny3
    1438538110
    Жаль
    Ответить
    siberon
    1438546999
    Вот блин екб опять не прет на выезде. А так команда прогрессирует, молодцы.
    Ответить
    Летчик66
    1438608169
    А как так-то? Где комментарии Иванова по поводу руки у Луценко? Вот вопрос, который надо обсуждать!
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    ologreds
    1694997492
    numo437563
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