РФПЛ. «Мордовия» вырвала ничью в матче с «Уралом»

2 августа. Саранск. Стадион «Старт»
Мордовия (Саранск) – Урал (Екатеринбург) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 — Манучарян, 42; 1:1 — Луценко, 90+1.
Мордовия: Ревишвили, Нахушев, Рыков, Гапон, Шитов, Стеванович, Власов, Дудиев (Сысуев, 74), Бобер (Таллек, 46), Мухаметшин (Самодин, 88), Луценко.
Урал: Арапов, Хозин, Лунгу (Данцев, 88), Мартынович, Кулаков, Бурмистров (Дорожкин, 76), Фонтанелло, Манучарян (Ставпец, 68), Сапета, Ерохин, Емельянов.
Предупреждения: Луценко, 90+2.
Предупреждения: Луценко, 90+2.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).