РФПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо»

Жирков - чудо как хорош был в этом матче!!! Как в молодые годы.
Локомотив: Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Коломейцев (Ндинга, 64), Тарасов, Буссуфа (Миранчук, 46), Самедов, Касаев, Шкулетич (Майкон, 59).
Жирков - чудо как хорош был в этом матче!!! Как в молодые годы.
Кобелева благодарят за то, что с таким составом тем не менее начинает появляться игра.
А про Вальбуэна не согласен. Да, он сейчас больше всех выделяется на поле, но за тем его и звали. Тем более как тут не выделяться, когда полсостава из молодежки
Когда они закончат учиться??????Динамо Локотив вечные ученики футбола!!!!!!!Пора уж наладить игру!Выходить в европу и всех прикладывать!!!!!А.то только деньги умеют получать и учиться Ха ха ха
Нормальная игра,но Бусс еще не в форме!И не понятно,почему Фернандеш полирует скамейку!
Ничья реальный результат по ситуации в Динамо и форме Локо.
Ничейку ожидал, хотя больше хотел чтобы ФК Динамо выиграл. Против Локо особо ничего не имею, но уж больно "тётя Оля" з..ла. Желаю Динамо поскорее "пробраться" в верхнюю часть таблицы.
а в предыдущих пяти матчах.каким составом упускали победу с Локомотивом
да и ещё по судейству в этом матче скажу,что в эпизоде,где касаев бодался с вальбуэна на месте карася немного подкорректировал нарушение и наказание:правильно,что показал горчичник касаеву в первую очередь,потом вальбуэна,но за тем надо было в последнюю очередь показать жёлтую тарасову,как первопричину нарушения правил,спровацировавшей последующие два,которые уже были совершены на эмоциях, и назначать свободный удар в сторону локомотива,ну или по крайней мере,что бы не развивать накал страстей - назначить спорный мяч,где так или иначе игроки обеих команд решили бы сами кому владеть мячом в данной ситуации.
Соглашусь, что Тарасов наступил на ногу Вальбуэна, но это было в борьбе не специально! А вот француз специально,не сдержав эмоции (досталось ему крепко в течении матча, очень часто на нём фолили),пытался нанести удар сзади по ахиллу! Хорошо, что удар получился не акцентированным и прошёл вскользь! А ведь мог и травму нанести Тарасову. Так что думаю Вальбуэна заслуживал красной карточки!