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    РФПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо»

    «Локомотив» принимал «Динамо» в ранге фаворита, и начал встречу очень осторожно, позволив «Динамо» захватить инициативу. Тем не менее, моментов в первом тайме было очень мало, пока мяч после навеса Матье Вальбуэна со штрафного не нашел голову дебютанта гостей Григория Морозова, который и открыл счет в матче перед самым перерывом. Во втором тайме команды активизировались. На 61 минуте Ведран Чорлука получил мяч в 3 метрах от ворот, и с этой точки он не промахнулся. После гола команды продолжили прибавлять, опасные моменты возникали и у тех, и у других ворот. Однако в самой активной фазе игры помимо этих моментов зрители увидели лишь фолы, больше голов забито не было в этом матче равных по силе команд.
    2 августа. Москва. Стадион «Локомотив»
    Локомотив (Москва) - Динамо (Москва) - 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча
    Голы: 0:1 — Морозов, 45; 1:1 — Чорлука, 61.

    Локомотив: Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Коломейцев (Ндинга, 64), Тарасов, Буссуфа (Миранчук, 46), Самедов, Касаев, Шкулетич (Майкон, 59).
    Динамо: Габулов, Козлов, Дьяков, Губочан, Морозов (Бюттнер, 81), Соснин (Обольский, 58), Денисов, Зобнин, Жирков, Вальбуэна, Ионов.
    Предупреждения: Соснин, 51; Касаев, 80.
    Судья: Сергей Карасев (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 15:24
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +129

      DAD81 3 августа 2015, 00:42

      Жирков - чудо как хорош был в этом матче!!! Как в молодые годы.

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      Рейтинг: +16

      slipoi 2 августа 2015, 20:45

      Кобелева благодарят за то, что с таким составом тем не менее начинает появляться игра.
      А про Вальбуэна не согласен. Да, он сейчас больше всех выделяется на поле, но за тем его и звали. Тем более как тут не выделяться, когда полсостава из молодежки

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      Рейтинг: +11

      Cergei. 2 августа 2015, 19:59

      Когда они закончат учиться??????Динамо Локотив вечные ученики футбола!!!!!!!Пора уж наладить игру!Выходить в европу и всех прикладывать!!!!!А.то только деньги умеют получать и учиться Ха ха ха

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 2 августа 2015, 19:29

      Ндинга из Локомотива вообще ни о чём! Все движения какие-то нелепые и неуклюжие,словно маленький ребёнок! Бежать так вообще не бежит!

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      Рейтинг: +8

      Stanly666 2 августа 2015, 19:27

      Нормальная игра,но Бусс еще не в форме!И не понятно,почему Фернандеш полирует скамейку!

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      Рейтинг: +21

      siberon 2 августа 2015, 18:47

      Ничья реальный результат по ситуации в Динамо и форме Локо.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 2 августа 2015, 18:26

      Ничейку ожидал, хотя больше хотел чтобы ФК Динамо выиграл. Против Локо особо ничего не имею, но уж больно "тётя Оля" з..ла. Желаю Динамо поскорее "пробраться" в верхнюю часть таблицы.

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      Рейтинг: +70

      Greiba 2 августа 2015, 18:11

      а в предыдущих пяти матчах.каким составом упускали победу с Локомотивом

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      Рейтинг: +268

      eugen-han 2 августа 2015, 17:44

      да и ещё по судейству в этом матче скажу,что в эпизоде,где касаев бодался с вальбуэна на месте карася немного подкорректировал нарушение и наказание:правильно,что показал горчичник касаеву в первую очередь,потом вальбуэна,но за тем надо было в последнюю очередь показать жёлтую тарасову,как первопричину нарушения правил,спровацировавшей последующие два,которые уже были совершены на эмоциях, и назначать свободный удар в сторону локомотива,ну или по крайней мере,что бы не развивать накал страстей - назначить спорный мяч,где так или иначе игроки обеих команд решили бы сами кому владеть мячом в данной ситуации.

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > eugen-han 2 августа 2015, 19:25

      Нужно было показывать красную карточку Вальбуэна за удар Тарасов сзади!

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      Рейтинг: +268

      eugen-han > mdu86 2 августа 2015, 19:40

      как раз наоборот,вальбуэна ударяя - не попал по ногам,после того как тарасов умышленно нарушая правила и спровоцировал игрока соперника-команды на данное нарушение.....но тут ведь чревато нанесением травмы.

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > eugen-han 2 августа 2015, 20:07

      Соглашусь, что Тарасов наступил на ногу Вальбуэна, но это было в борьбе не специально! А вот француз специально,не сдержав эмоции (досталось ему крепко в течении матча, очень часто на нём фолили),пытался нанести удар сзади по ахиллу! Хорошо, что удар получился не акцентированным и прошёл вскользь! А ведь мог и травму нанести Тарасову. Так что думаю Вальбуэна заслуживал красной карточки!

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      Рейтинг: +268

      eugen-han 2 августа 2015, 17:34

      динамо понравилось больше,чем локомотив,но ничейный результат наверное закономерен.

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