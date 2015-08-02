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    РФПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо»

    «Локомотив» принимал «Динамо» в ранге фаворита, и начал встречу очень осторожно, позволив «Динамо» захватить инициативу. Тем не менее, моментов в первом тайме было очень мало, пока мяч после навеса Матье Вальбуэна со штрафного не нашел голову дебютанта гостей Григория Морозова, который и открыл счет в матче перед самым перерывом. Во втором тайме команды активизировались. На 61 минуте Ведран Чорлука получил мяч в 3 метрах от ворот, и с этой точки он не промахнулся. После гола команды продолжили прибавлять, опасные моменты возникали и у тех, и у других ворот. Однако в самой активной фазе игры помимо этих моментов зрители увидели лишь фолы, больше голов забито не было в этом матче равных по силе команд.
    2 августа. Москва. Стадион «Локомотив»
    Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча
    Голы: 0:1 — Морозов, 45; 1:1 — Чорлука, 61.

    Локомотив: Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Коломейцев (Ндинга, 64), Тарасов, Буссуфа (Миранчук, 46), Самедов, Касаев, Шкулетич (Майкон, 59).
    Динамо: Габулов, Козлов, Дьяков, Губочан, Морозов (Бюттнер, 81), Соснин (Обольский, 58), Денисов, Зобнин, Жирков, Вальбуэна, Ионов.
    Предупреждения: Соснин, 51; Касаев, 80.
    Судья: Сергей Карасев (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 15:24
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    Комментарии (37)
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    eugen-han
    1438526642
    да и ещё по судейству в этом матче скажу,что в эпизоде,где касаев бодался с вальбуэна на месте карася немного подкорректировал нарушение и наказание:правильно,что показал горчичник касаеву в первую очередь,потом вальбуэна,но за тем надо было в последнюю очередь показать жёлтую тарасову,как первопричину нарушения правил,спровацировавшей последующие два,которые уже были совершены на эмоциях, и назначать свободный удар в сторону локомотива,ну или по крайней мере,что бы не развивать накал страстей - назначить спорный мяч,где так или иначе игроки обеих команд решили бы сами кому владеть мячом в данной ситуации.
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    Greiba
    1438528315
    а в предыдущих пяти матчах.каким составом упускали победу с Локомотивом
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    Зенит 2015
    1438529188
    Ничейку ожидал, хотя больше хотел чтобы ФК Динамо выиграл. Против Локо особо ничего не имею, но уж больно \"тётя Оля\" з..ла. Желаю Динамо поскорее \"пробраться\" в верхнюю часть таблицы.
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    siberon
    1438530456
    Ничья реальный результат по ситуации в Динамо и форме Локо.
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    Stanly666
    1438532843
    Нормальная игра,но Бусс еще не в форме!И не понятно,почему Фернандеш полирует скамейку!
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    mdu86
    1438532948
    Ндинга из Локомотива вообще ни о чём! Все движения какие-то нелепые и неуклюжие,словно маленький ребёнок! Бежать так вообще не бежит!
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    Cergei.
    1438534778
    Когда они закончат учиться??????Динамо Локотив вечные ученики футбола!!!!!!!Пора уж наладить игру!Выходить в европу и всех прикладывать!!!!!А.то только деньги умеют получать и учиться Ха ха ха
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    slipoi
    1438537503
    Кобелева благодарят за то, что с таким составом тем не менее начинает появляться игра. А про Вальбуэна не согласен. Да, он сейчас больше всех выделяется на поле, но за тем его и звали. Тем более как тут не выделяться, когда полсостава из молодежки
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    DAD81
    1438551774
    Жирков - чудо как хорош был в этом матче!!! Как в молодые годы.
    Ответить
    ologreds
    1694997493
    numo437546
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