РФПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо»

«Локомотив» принимал «Динамо» в ранге фаворита, и начал встречу очень осторожно, позволив «Динамо» захватить инициативу. Тем не менее, моментов в первом тайме было очень мало, пока мяч после навеса Матье Вальбуэна со штрафного не нашел голову дебютанта гостей Григория Морозова, который и открыл счет в матче перед самым перерывом. Во втором тайме команды активизировались. На 61 минуте Ведран Чорлука получил мяч в 3 метрах от ворот, и с этой точки он не промахнулся. После гола команды продолжили прибавлять, опасные моменты возникали и у тех, и у других ворот. Однако в самой активной фазе игры помимо этих моментов зрители увидели лишь фолы, больше голов забито не было в этом матче равных по силе команд.

2 августа. Москва. Стадион «Локомотив»

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 — Морозов, 45; 1:1 — Чорлука, 61.



Локомотив: Гильерме, Шишкин, Чорлука, Пейчинович, Денисов, Коломейцев (Ндинга, 64), Тарасов, Буссуфа (Миранчук, 46), Самедов, Касаев, Шкулетич (Майкон, 59).

Динамо: Габулов, Козлов, Дьяков, Губочан, Морозов (Бюттнер, 81), Соснин (Обольский, 58), Денисов, Зобнин, Жирков, Вальбуэна, Ионов.

Предупреждения: Соснин, 51; Касаев, 80.

Судья: Сергей Карасев (Москва).