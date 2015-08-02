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    Зобнин: «Сказалась нехватка Кокорина»

    Полузащитник московского «Динамо» Роман Зобнин оценил первый тайм в исполнении своей команды в первом тайме матча с «Локомотивом», по итогам которого «бело-голубые» вели с минимальным счетом.
    «Мало моментов было, достаточно равная игра. Во втором тайме надеюсь будет больше народу в штрафной, сможем больше комбинировать. Сказалась конечно нехватка Кокорина, у нас по сути нет форварда, но будем продолжать так же играть, контролировать мяч и по возможности создавать больше моментов», — заявил полузащитник.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию матча.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 14:30
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 2 августа 2015, 14:54

      Сказалась нехватка Кокаина

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Portugal_fan7 2 августа 2015, 14:53

      Нехватка Кокорина отразилась на счете.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 2 августа 2015, 14:37

      Ржнимагу.

      Больше народу в штрафной! А-а-а-а полицию с бровки позови

      -1
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