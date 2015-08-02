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    Зобнин: «Сказалась нехватка Кокорина»

    Полузащитник московского «Динамо» Роман Зобнин оценил первый тайм в исполнении своей команды в первом тайме матча с «Локомотивом», по итогам которого «бело-голубые» вели с минимальным счетом.
    «Мало моментов было, достаточно равная игра. Во втором тайме надеюсь будет больше народу в штрафной, сможем больше комбинировать. Сказалась конечно нехватка Кокорина, у нас по сути нет форварда, но будем продолжать так же играть, контролировать мяч и по возможности создавать больше моментов», — заявил полузащитник.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2015 14:30
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    Комментарии (4)
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    kidd-75
    1438515421
    Ржнимагу. Больше народу в штрафной! А-а-а-а полицию с бровки позови
    Ответить
    Portugal_fan7
    1438516412
    Нехватка Кокорина отразилась на счете.
    Ответить
    kvm
    1438516497
    Сказалась нехватка Кокаина
    Ответить
    ologreds
    1694997494
    numo437542
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