Зобнин: «Сказалась нехватка Кокорина»

Полузащитник московского «Динамо» Роман Зобнин оценил первый тайм в исполнении своей команды в первом тайме матча с «Локомотивом», по итогам которого «бело-голубые» вели с минимальным счетом.

«Мало моментов было, достаточно равная игра. Во втором тайме надеюсь будет больше народу в штрафной, сможем больше комбинировать. Сказалась конечно нехватка Кокорина, у нас по сути нет форварда, но будем продолжать так же играть, контролировать мяч и по возможности создавать больше моментов», — заявил полузащитник.