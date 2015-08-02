Кин: «МЮ» покупает дорогих игроков и думает, что все наладится»

Поживем увидим!
«Бомбардир» дарит подарки!
Поживем увидим!
Думаю что, этот процесс становления закончиться где-то в октябре. И когда стабилизируется состав, на следующий год будет большая распродажа. Радует то, что большой упор идет на молодежь. Челси исчерпал свой потенциал также как Маур-клоун со своей схемой 1-9-1. С огромным удовольствием замазал бы с Кином. В этом году Челси ждет провальный сезон. Арсенал как и прошлом году, хорош но не стабилен, Ливер, терпит тотже процес что и МЮ. А в целом чемпионат постепенно выравнивается и явного лидера не видно. Хотелось бы бы чтобы АПЛ не превратился в Испанский чемпионат.
тренер найдет решение.... Вот если и Ибра перейдет... то будет "веселый сезон"
Вообще считаю назначение Ван Галя, большой ошибкой.
Срать на МЮ, Челси чемпион!!!!!!
МЮ сыграется в конце сезона