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    Кин: «МЮ» покупает дорогих игроков и думает, что все наладится»

    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин, в настоящий момент работающий в сборной Ирландии, раскритиковал трансферную политику «красных дьяволов», которой придерживается главный тренер команды Луи ван Гаал.
    «Честно говоря, сейчас «МЮ» похож на самого себя конца 80-х, когда клуб покупал дорогих игроков и думал, что все наладится. Это не так просто, такие вещи не делаются с наскока. Хотя в этом сезоне «МЮ», разумеется, будет сильнее.
    Но не думаю, что «МЮ» сейчас так уж силен и неудержим. Если бы мне предложили заключить пари, я бы поставил на чемпионство «Челси». «Челси» — мощнейщая команда с потрясающей защитой. Если они будут играть с тем же желанием, что и в прошлом сезоне, они станут чемпионами», — заявил Кин.

    «Бомбардир» дарит подарки!

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.08.2015 13:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      aleksandr7274 3 августа 2015, 10:26

      Поживем увидим!

      0
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      Рейтинг: +69

      Garri98 2 августа 2015, 22:44

      Думаю что, этот процесс становления закончиться где-то в октябре. И когда стабилизируется состав, на следующий год будет большая распродажа. Радует то, что большой упор идет на молодежь. Челси исчерпал свой потенциал также как Маур-клоун со своей схемой 1-9-1. С огромным удовольствием замазал бы с Кином. В этом году Челси ждет провальный сезон. Арсенал как и прошлом году, хорош но не стабилен, Ливер, терпит тотже процес что и МЮ. А в целом чемпионат постепенно выравнивается и явного лидера не видно. Хотелось бы бы чтобы АПЛ не превратился в Испанский чемпионат.

      -1
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      Рейтинг: +11

      Alf88 2 августа 2015, 15:02

      тренер найдет решение.... Вот если и Ибра перейдет... то будет "веселый сезон"

      0
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 2 августа 2015, 14:13

      Вообще считаю назначение Ван Галя, большой ошибкой.

      1
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 2 августа 2015, 14:08

      Срать на МЮ, Челси чемпион!!!!!!

      -2
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      Рейтинг: +11

      alexkover 2 августа 2015, 13:45

      МЮ сыграется в конце сезона

      0
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