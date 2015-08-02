Кин: «МЮ» покупает дорогих игроков и думает, что все наладится»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин, в настоящий момент работающий в сборной Ирландии, раскритиковал трансферную политику «красных дьяволов», которой придерживается главный тренер команды Луи ван Гаал.
«Честно говоря, сейчас «МЮ» похож на самого себя конца 80-х, когда клуб покупал дорогих игроков и думал, что все наладится. Это не так просто, такие вещи не делаются с наскока. Хотя в этом сезоне «МЮ», разумеется, будет сильнее.
Но не думаю, что «МЮ» сейчас так уж силен и неудержим. Если бы мне предложили заключить пари, я бы поставил на чемпионство «Челси». «Челси» — мощнейщая команда с потрясающей защитой. Если они будут играть с тем же желанием, что и в прошлом сезоне, они станут чемпионами», — заявил Кин.
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