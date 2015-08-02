Кин: «МЮ» покупает дорогих игроков и думает, что все наладится»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин, в настоящий момент работающий в сборной Ирландии, раскритиковал трансферную политику «красных дьяволов», которой придерживается главный тренер команды Луи ван Гаал.

«Честно говоря, сейчас «МЮ» похож на самого себя конца 80-х, когда клуб покупал дорогих игроков и думал, что все наладится. Это не так просто, такие вещи не делаются с наскока. Хотя в этом сезоне «МЮ», разумеется, будет сильнее.