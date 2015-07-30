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    Дмитрий Черышев: «Если бы Эмери и Дзюба встретились, нормально поговорили бы»

    Дмитрий Черышев, вошедший в тренерский штаб "Севильи", высказал мнение об эпизоде, произошедшем в период работы Унаи Эмери в "Спартаке", когда нападающий москвичей Артем Дзюба назвал испанского специалиста "тренеришкой".

    "Знаю всё это, но в тот момент Дзюба был обижен, не играл, на лавочке сидел, его тогда даже не выпустили. Потому и высказался с этим своим резким мнением. Ну высказался и высказался. 11 человек тренером довольны, 11 – нет. Кого-то обижать не хочу, надо забыть про эту ситуацию.
    Если бы они встретились с Артёмом, нормально поговорили бы, посмеялись. Однозначно никакой стычки и вообще никаких проблем бы не было. Надо знать, что собой представляет Эмери, какой это добродушный человек" - сказал черышев "Советскому спорту".
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    Источник: «Советский спорт»

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    30.07.2015 01:28
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +21

      Стелс007 30 июля 2015, 10:23

      Выпили бы балтики вместе по чарочке

      0
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      Рейтинг: +80

      Hexenwind 30 июля 2015, 09:28

      Эмери с этим г..вном даже разговаривать бы не стал!

      0
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > Hexenwind 30 июля 2015, 12:42

      Когда Эмери из спартака вышвыривали, вы все радовались, а теперь опомнились....
      А Дзюба ещё вернётся в спартак.

      0
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      Рейтинг: +80

      Hexenwind > Adler angriff 30 июля 2015, 14:07

      на счет всех не знаю. Я не радовался.

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Adler angriff 31 июля 2015, 14:54

      Я радовался в тот момент за Унаи, а не за Спартак) Менталитет другой.

      Особенно радовался, когда пошли слухи о его приглашении в Севилью.

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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 30 июля 2015, 09:22

      Тема ч м о а Эмери гений своей работы! Их не приятно даже в одном предложении читать! Тема прости....ка с другой планеты!!! желаю тебе одного, что бы ты превратился в БОМЖа, и метался по стране как Денисов Аршавин, Кержаков, Быстров, Анюков! и тому подобным отброскам Газаеба!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 30 июля 2015, 09:02

      Надо знать, что собой представляет Эмери, какой это добродушный человек" - сказал черышев "Советскому спорту".
      ***********
      А почему Черышев с маленькой буквы???
      Он же не игрок зенита!))

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 30 июля 2015, 08:32

      Значит правильно делал

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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 06:43

      Этот "тренеришка" дважды ЛЕ взял уже...

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      Рейтинг: +593

      112910415 30 июля 2015, 05:52

      подружились бы

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      Рейтинг: +50

      alexxxi 30 июля 2015, 04:10

      О чём?

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      Рейтинг: +254

      Vector 30 июля 2015, 04:03

      Где сейчас Дзюба, и где Эмери)))

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      Рейтинг: +46

      Паша 1984 > Vector 30 июля 2015, 06:45

      В ЛЧ

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      Рейтинг: +46

      Паша 1984 > Vector 30 июля 2015, 06:46

      В ЛЧ

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Паша 1984 30 июля 2015, 09:10

      деточка, это он своим непосильным трудом добился, что газпроект в ЛЧ??
      А Эмери ДВА раза подряд ЛЕ выиграл.
      СВОИМ ТРУДОМ

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      Рейтинг: +14

      Мастер25-17 30 июля 2015, 02:05

      Хватит вставлять эти дебильные хохляцкие буковки!

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