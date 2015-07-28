«Барселону» оштрафовали за освистывание гимна Испании

Испанский комитет против насилия оштрафовал «Барселону», «Атлетик» и федерацию футбола Испании. Каталонцы оштрафована на 66 тыс евро, баски – на 18 тыс евро, a федерация футбола – на 123 тыс.

«Барселона» оштрафована на 60 тыс. в связи с вопросами, связанными с порядком и безопасностью на стадионе во время финального матча Кубка Испании между каталонцами и «Атлетиком». Ещe 6 тыс. каталонцы заплатят за освистывание болельщиками гимна Испании до начала матча.

Напомним, «Барселона» выиграла Кубок Испании, обыграв в финальном матче на «Камп Ноу» «Атлетик» со счeтом 3:1.