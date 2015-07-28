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    «Барселону» оштрафовали за освистывание гимна Испании

    Испанский комитет против насилия оштрафовал «Барселону», «Атлетик» и федерацию футбола Испании. Каталонцы оштрафована на 66 тыс евро, баски – на 18 тыс евро, a федерация футбола – на 123 тыс.

    «Барселона» оштрафована на 60 тыс. в связи с вопросами, связанными с порядком и безопасностью на стадионе во время финального матча Кубка Испании между каталонцами и «Атлетиком». Ещe 6 тыс. каталонцы заплатят за освистывание болельщиками гимна Испании до начала матча.
    Напомним, «Барселона» выиграла Кубок Испании, обыграв в финальном матче на «Камп Ноу» «Атлетик» со счeтом 3:1.
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    Источник: AS

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    28.07.2015 07:00
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    Комментарии (13)
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    Z O D I A C
    1438061418
    Дикари. Не нравится - не слушайте.
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    Forint
    1438061454
    Авторы, будьте добры, перечитывайте свои посты перед сохранением! ошибок понаделали!
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    forward163
    1438067722
    Болелы конечно красавцы!.. ладно хоть флаги не жгли, хотя ктож знает..
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    Serjinho
    1438070876
    демократия, че
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    Raulya
    1438071402
    Дикари...
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    mixtra
    1438075452
    каталонцы они такие (дикари)
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    Die Roten
    1438075880
    правильно сделали.не надо смешать футбол и политику.
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    Real Madrid DAG
    1438076919
    нУЖНО КАТАЛОНЦЕВ ВЫГНАТЬ ИЗ ИСПАНИИ!!!Помню как барса хотела играть в Лиге 1 в 2014 году.
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    New_Look
    1438078352
    с басками и каталонцами все понятно - где еще и как показать свою "не испанскость". А за что оштрафовали ФФИ???
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    ologreds
    1694997528
    numo436982
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