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    «Краснодар» - «Спартак»: составы команд

    Стали известны заявки «Краснодара» и московского «Спартака» на воскресный матч второго тура РФПЛ (20:00 по Москве).
    «Краснодар»: Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Торбинский, Мамаев, Петров, Ахмедов, Перейра, Смолов, Ари.
    Запасные: Синицын, Кавлинов, Енджейчик, Страндберг, Быстров, Лаборде, Батютин, Вандерсон.
    «Спартак»: Ребров, Д. Комбаров, Боккетти, Ромуло, Таски, Широков, К. Комбаров, Глушаков, Попов, Мовсисян, Промес.
    Запасные: Песьяков, Митрюшкин, Гранат, Зотов, Джано, Озбилиз, Яковлев, Давыдов, Зе Луиш.

    На «Бомбардире» вы можете заказать видеотрансляцию матча или ограничиться текстовым репортажем в исполнении Андрея Ерофеева.

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    Источник: РПЛ

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    26.07.2015 19:17
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +256

      Arhive 26 июля 2015, 20:48

      шанс есть у тех и у других

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 26 июля 2015, 19:50

      равные шансы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      johnny983 26 июля 2015, 19:38

      Ну нафиг этот Мовсисян!!! Пороть опять будет!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > johnny983 26 июля 2015, 21:02

      Забил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ДенRSK 26 июля 2015, 19:38

      Краснодар выиграет 1:0) Гол забьёт Быстров)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 26 июля 2015, 19:33

      спартак помоги отдохнуть перед ле

      0
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    • ...
      Рейтинг: +293

      1897 26 июля 2015, 19:28

      Результативная ничья.Приятного просмотра!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +50

      alexxxi 26 июля 2015, 19:24

      Думаю спартак не подведёт. 3-0.

      -2
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