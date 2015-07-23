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    ФИФА: «Если будут инциденты по расизму – у нас есть инструменты по сбору улик и санкции»

    Глава департамента устойчивого развития ФИФА Федерико Аддьеки уверен, что в преддверии ЧМ-2018 необходимо продолжать бороться с расизмом. По словам руководителя, ФИФА может оказать России всю необходимою помощь для решения этого вопроса. Напомним, сегодня оргкомитет «Россия 2018» и ФИФА представили программу устойчивого развития в рамках чемпионата мира 2018 года.

    «Было бы наивно сказать, что мы ведем воспитательную кампанию в России и надеемся на мгновенный результат, – отметила Аддьеки. – Мы не хотим никого учить. Наша роль – превентивная работа. Это – пропаганда, воспитательная работа, санкции. Если будут инциденты – у нас есть инструменты по сбору улик и санкции. Но наша политика – нулевая терпимость. То есть ФИФА считает, что дискриминации нет места в футболе. Поэтому мы и впредь будем пытаться оказывать позитивное влияние в вопросах борьбы с расизмом. У нас есть ответственность по этому вопросу. С другой стороны у нас нет прямой ответственности за события в российской или скажем английской лиге. Но если любая национальная ассоциация затребует нашу поддержку по этому вопросу – мы ее окажем. В том числе по борьбе с дискриминацией. Как и какие ФИФА предоставит в этом случае инструменты и насколько они будут эффективны? Наивно полагать, что они помогут искоренить расизм. Но надо помнить – это борьба. Мы ее ведем и должны помогать в ней всем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.07.2015 12:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +33

      VS Ростов 23 июля 2015, 16:19

      В США в 21 веке негров на улицах отстреливают как бродячих собак, а в 1994 году положение негров в американском обществе было не лучше нынешнего. Однако это не помешало ФИФА отдать проведение ЧМ-1994 именно США. США и другие помельче "шавки" (Англия, Германия) пытаются диктовать всем странам как следует им жить. На Россию 90-х годов, "благодаря" кучке предателей (Горбачев, Ельцин...) уже примеривали "смирительную рубашку". Путин помешал...

      0
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      Рейтинг: +25

      St David 23 июля 2015, 16:11

      Интересная реакция людей. Не отрицание "у нас расизма нет, мы дружелюбны ко всем нациям и людям вне зависимости от их цвета кожи" и не признание "да, мы расисты, мы ненавидим всех - негров, косоглазых, пиндосов, хохлов, хачей и прочих - и рады этому" - а какой-то нелепый гибридный вариант. И с такими настроениями вы собираетесь принимать ЧМ-2018?

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      Рейтинг: +365

      n272nm 23 июля 2015, 15:50

      ФИФА нужно заниматься футболом и разбираться в собственном коррупционном дерьме, в котором эта организация увязла по уши. Бороться с расизмом должны совершенно другие организации и ФИФА к ним никак не относится. И уж тем более бессмысленно бороться с расизмом в России, ибо у нас тут нет негров. А если нет негров, то нет и расизма, это общеизвестная истина.

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      Рейтинг: +11

      yrymes 23 июля 2015, 13:47

      Расизма в футболе нет. Есть способ привлечения к себе внимания и поиск причин и оправданий в своих неудачах людьми с чёрной кожей...

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      Рейтинг: +149

      hiv85 23 июля 2015, 13:42

      глубоко уважаемые господа толерасты из фифа, уефа, еще там откуда... а не пора ли вам собрать в одном месте всех негров, лисбиянок, гомосеков, короче всю лгбт шушеру и всех тех кого ущемляют или что там еще сними делают и поцеловать в ж..пу!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 23 июля 2015, 13:32

      Удачи ФИФА в этом нелёгком деле!

      1
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      Рейтинг: +379

      ABir 23 июля 2015, 13:31

      Борьба с расизмом (как и с коррупцией, и с наркотиками) - святое дело! Удачи!

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      Рейтинг: +593

      112910415 23 июля 2015, 13:22

      верим!

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 23 июля 2015, 13:15

      В целом, пел складно до завершающей фразы: "Уверен, в конечном счете, мы выйдем из положения". А что это за "положение" такое из которого надо выходить?

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      Рейтинг: +653

      New_Look 23 июля 2015, 12:59

      Федерико, ну кто так борет расизм и помогает неграм? Возьми к себе домой десяток беженцев из Африки, пои, корми, убирай, воспитывай, пристрой их работать - вот эффективная поддержка. А смысл ходить и трындеть что "негры тоже люди", а потом грузить их на баржу и отправлять обратно в Африку? негры плывут из Ливии в Италию не для защиты от расовой нетерпимости, как раз в Африке их по расовому принципк никто не унижал

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