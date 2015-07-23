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  • ФИФА: «Если будут инциденты по расизму – у нас есть инструменты по сбору улик и санкции»

ФИФА: «Если будут инциденты по расизму – у нас есть инструменты по сбору улик и санкции»

23 июля 2015, 12:48
10

Глава департамента устойчивого развития ФИФА Федерико Аддьеки уверен, что в преддверии ЧМ-2018 необходимо продолжать бороться с расизмом. По словам руководителя, ФИФА может оказать России всю необходимою помощь для решения этого вопроса. Напомним, сегодня оргкомитет «Россия 2018» и ФИФА представили программу устойчивого развития в рамках чемпионата мира 2018 года.

«Было бы наивно сказать, что мы ведем воспитательную кампанию в России и надеемся на мгновенный результат, – отметила Аддьеки. – Мы не хотим никого учить. Наша роль – превентивная работа. Это – пропаганда, воспитательная работа, санкции. Если будут инциденты – у нас есть инструменты по сбору улик и санкции. Но наша политика – нулевая терпимость. То есть ФИФА считает, что дискриминации нет места в футболе. Поэтому мы и впредь будем пытаться оказывать позитивное влияние в вопросах борьбы с расизмом. У нас есть ответственность по этому вопросу. С другой стороны у нас нет прямой ответственности за события в российской или скажем английской лиге. Но если любая национальная ассоциация затребует нашу поддержку по этому вопросу – мы ее окажем. В том числе по борьбе с дискриминацией. Как и какие ФИФА предоставит в этом случае инструменты и насколько они будут эффективны? Наивно полагать, что они помогут искоренить расизм. Но надо помнить – это борьба. Мы ее ведем и должны помогать в ней всем.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия
Комментарии (10)
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New_Look
1437645577
Федерико, ну кто так борет расизм и помогает неграм? Возьми к себе домой десяток беженцев из Африки, пои, корми, убирай, воспитывай, пристрой их работать - вот эффективная поддержка. А смысл ходить и трындеть что "негры тоже люди", а потом грузить их на баржу и отправлять обратно в Африку? негры плывут из Ливии в Италию не для защиты от расовой нетерпимости, как раз в Африке их по расовому принципк никто не унижал
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Sem25
1437646539
В целом, пел складно до завершающей фразы: "Уверен, в конечном счете, мы выйдем из положения". А что это за "положение" такое из которого надо выходить?
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112910415
1437646953
верим!
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ABir
1437647504
Борьба с расизмом (как и с коррупцией, и с наркотиками) - святое дело! Удачи!
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sir_Alex
1437647559
Удачи ФИФА в этом нелёгком деле!
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hiv85
1437648172
глубоко уважаемые господа толерасты из фифа, уефа, еще там откуда... а не пора ли вам собрать в одном месте всех негров, лисбиянок, гомосеков, короче всю лгбт шушеру и всех тех кого ущемляют или что там еще сними делают и поцеловать в ж..пу!
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yrymes
1437648441
Расизма в футболе нет. Есть способ привлечения к себе внимания и поиск причин и оправданий в своих неудачах людьми с чёрной кожей...
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n272nm
1437655817
ФИФА нужно заниматься футболом и разбираться в собственном коррупционном дерьме, в котором эта организация увязла по уши. Бороться с расизмом должны совершенно другие организации и ФИФА к ним никак не относится. И уж тем более бессмысленно бороться с расизмом в России, ибо у нас тут нет негров. А если нет негров, то нет и расизма, это общеизвестная истина.
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St David
1437657066
Интересная реакция людей. Не отрицание "у нас расизма нет, мы дружелюбны ко всем нациям и людям вне зависимости от их цвета кожи" и не признание "да, мы расисты, мы ненавидим всех - негров, косоглазых, пиндосов, хохлов, хачей и прочих - и рады этому" - а какой-то нелепый гибридный вариант. И с такими настроениями вы собираетесь принимать ЧМ-2018?
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VS Ростов
1437657555
В США в 21 веке негров на улицах отстреливают как бродячих собак, а в 1994 году положение негров в американском обществе было не лучше нынешнего. Однако это не помешало ФИФА отдать проведение ЧМ-1994 именно США. США и другие помельче "шавки" (Англия, Германия) пытаются диктовать всем странам как следует им жить. На Россию 90-х годов, "благодаря" кучке предателей (Горбачев, Ельцин...) уже примеривали "смирительную рубашку". Путин помешал...
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