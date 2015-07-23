ФИФА: «Если будут инциденты по расизму – у нас есть инструменты по сбору улик и санкции»

В США в 21 веке негров на улицах отстреливают как бродячих собак, а в 1994 году положение негров в американском обществе было не лучше нынешнего. Однако это не помешало ФИФА отдать проведение ЧМ-1994 именно США. США и другие помельче "шавки" (Англия, Германия) пытаются диктовать всем странам как следует им жить. На Россию 90-х годов, "благодаря" кучке предателей (Горбачев, Ельцин...) уже примеривали "смирительную рубашку". Путин помешал...
Глава департамента устойчивого развития ФИФА Федерико Аддьеки уверен, что в преддверии ЧМ-2018 необходимо продолжать бороться с расизмом. По словам руководителя, ФИФА может оказать России всю необходимою помощь для решения этого вопроса. Напомним, сегодня оргкомитет «Россия 2018» и ФИФА представили программу устойчивого развития в рамках чемпионата мира 2018 года.