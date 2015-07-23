ФИФА: «Если будут инциденты по расизму – у нас есть инструменты по сбору улик и санкции»

Глава департамента устойчивого развития ФИФА Федерико Аддьеки уверен, что в преддверии ЧМ-2018 необходимо продолжать бороться с расизмом. По словам руководителя, ФИФА может оказать России всю необходимою помощь для решения этого вопроса. Напомним, сегодня оргкомитет «Россия 2018» и ФИФА представили программу устойчивого развития в рамках чемпионата мира 2018 года.

«Было бы наивно сказать, что мы ведем воспитательную кампанию в России и надеемся на мгновенный результат, – отметила Аддьеки. – Мы не хотим никого учить. Наша роль – превентивная работа. Это – пропаганда, воспитательная работа, санкции. Если будут инциденты – у нас есть инструменты по сбору улик и санкции. Но наша политика – нулевая терпимость. То есть ФИФА считает, что дискриминации нет места в футболе. Поэтому мы и впредь будем пытаться оказывать позитивное влияние в вопросах борьбы с расизмом. У нас есть ответственность по этому вопросу. С другой стороны у нас нет прямой ответственности за события в российской или скажем английской лиге. Но если любая национальная ассоциация затребует нашу поддержку по этому вопросу – мы ее окажем. В том числе по борьбе с дискриминацией. Как и какие ФИФА предоставит в этом случае инструменты и насколько они будут эффективны? Наивно полагать, что они помогут искоренить расизм. Но надо помнить – это борьба. Мы ее ведем и должны помогать в ней всем.