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    МКЧ. «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» добились побед

    Свои очередные матчи на Международном кубке чемпионов провели испанская «Барселона» и английский «Манчестер Юнайтед». Отметим, что в составе соперника каталонцев играл Стивен Джеррард, который провел на поле весь первый тайм, равно как и Робби Кин.
    22 июля. Пасадена (США). Стадион «Роуз Болл»
    Барселона (Испания) - Лос-Анджелес Гэлакси - 2:1 (1:0).
    Голы: 1:0 - Суарес; 45; 2:0 - Роберто, 56; 2:1 - Майер, 90+1.
    Барселона: Масип (Х. Суарес, 70), Бартра (Эль-Хаддади, 46), Дуглас, Матье (Рамирес, 46), Адриано (Сампер, 46), Ракитич (Иньеста, 46), Бускетс (Пике, 46), Роберто (Гумбау, 61), Рафинья (Халилович, 70) Педро, Суарес (Альба, 46).
    22 июля. Сан-Хосе (США). Стадион «Авайя»
    Манчестер Юнайтед (Англия) - Сан-Хосе (США) - 3:1 (2:1).
    Голы: 1:0 - Мата, 32; 2:0 - Депай, 37; 2:1 - Алаше, 42; 3:1 - Перейра, 61.
    Манчестер Юнайтед: Джонстон, Дармиан, Блинд, Джонс, Шоу, Кэррик (Швайнштайгер, 46), Янг (Эррера, 46), Шнейдерлин (Янузай, 46), Мата (Перейра, 46), Депай (Уилсон, 46), Руни.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2015 07:58
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +287

      vane4ek 22 июля 2015, 13:41

      Удалось посмотреть первый тайм матча с участием Барселоны!) Опасных моментов было немного, временами владение мячом доходило до 84 % !) Рад , что в итоге добились победы!)

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 22 июля 2015, 12:09

      ни чё так играют амеры.

      0
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      Рейтинг: +58

      Sergei 063KC 22 июля 2015, 11:35

      Не удивительно.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 11:00

      Интрига предсезонки накаляется...

      0
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      Рейтинг: +40

      JonSnow 22 июля 2015, 10:57

      Серхи Сампер просто потрясен, это прямой наследник Хави, играет ооочень уверенно, а эти развороты вокруг своей оси, мягкие передачи.. в основную команду и подводить к основе надо парня, пока не увели) Серхи Роберто продавать надо, места ему нету

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      Рейтинг: +319

      киэнджин 22 июля 2015, 10:23

      ради Барсы тока и стоит смотреть

      1
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      Рейтинг: +74

      Linxform 22 июля 2015, 09:57

      В этом "международном кубке чемипионов" проме Барсы и ЛАГ есть еще кто-то из чемпионов?

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      Рейтинг: +129

      FootballFun1985 > Linxform 22 июля 2015, 11:39

      Челси, ПСЖ и, быть может, Америка.

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      Рейтинг: +593

      112910415 22 июля 2015, 09:05

      мы верили!

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      Рейтинг: +1532

      starche 22 июля 2015, 08:39

      Европа рулит!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 22 июля 2015, 08:31

      Молодцы!

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