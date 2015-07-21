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Игрок «Говерлы» объяснил, почему взял себе прозвище Халк

21 июля 2015, 14:56
25

Игорь Худобяк, новичок «Говерлы», выступающей в Украинской Премьер-лиге, объяснил, почему решил нанести на свою футболку прозвище Халк:

«Сначала меня так окрестил главный тренер «Говерлы» Вячеслав Грозный. Тут и сравнение с бразильцем из «Зенита», и с персонажем комиксов - зеленым Халком благодаря моей фактурности и строению тела. Так и пошло, а потом решили и на футболке написать «Халк». Один Игорь Худобяк в Премьер-лиге уже играет, поэтому путаница ни к чему. Да и зачем забирать чужие лавры. Так и возник в «Говерле» свой Халк", - приводит слова игрока источник.
В первом туре УПЛ 19 июля «Говерла» сыграла вничью с «Днепром» (1:1).

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Источник: Football
Украина Говерла Худобяк Игорь
Комментарии (25)
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Ba2
1437480317
Народ, вы чё соккер предаёте? Бомбардир очень по-свински поступил с ресурсом, на котором мы столько лет общались: сначала навязчиво и агрессивно зазывал на свой сайт, а потом и вовсе отключил комменты на соккере, сделав сайт мёртвым как минимум до августа. Одного этого факта достаточно, чтобы не переходить на бомбардир, уважающий только бабло.
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Владимир 1956
1437480861
Бомбардир не наш сайт. Все что было в соккере намного удобнее.
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fcspartak
1437481331
Он всего лишь хочет выходить на поле в шубе
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Sanloko
1437481739
также он попросил зарплату 7 млн евро в год и шубу с сейфом
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ABir
1437481896
Зениту надо его купить. Два Халка - грозная сила!
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n272nm
1437484493
Ахаха! А Пеле или Марадона в Говерле не играют?! Не больше никого, с похожей фактурностью тела?!
Ответить
spartach091
1437485264
исправьте ошибку РЕДАКТОРЫ!!аууууууу
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Alex2712
1437485411
да так можно и Румениге, Ван Бастена, Месии, Фигу, просто дрим тим международный всех времён и народов собрать, идиоты, сука, просто тупорылые идиоты!!!
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DIDI 23
1437490493
Тупой дубляж, ни какой фантазии.
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wingback
1437491114
Потому что какол...
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