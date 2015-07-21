Игрок «Говерлы» объяснил, почему взял себе прозвище Халк

Игорь Худобяк, новичок «Говерлы», выступающей в Украинской Премьер-лиге, объяснил, почему решил нанести на свою футболку прозвище Халк:

«Сначала меня так окрестил главный тренер «Говерлы» Вячеслав Грозный. Тут и сравнение с бразильцем из «Зенита», и с персонажем комиксов - зеленым Халком благодаря моей фактурности и строению тела. Так и пошло, а потом решили и на футболке написать «Халк». Один Игорь Худобяк в Премьер-лиге уже играет, поэтому путаница ни к чему. Да и зачем забирать чужие лавры. Так и возник в «Говерле» свой Халк", - приводит слова игрока источник.