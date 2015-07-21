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    Хозин: «Кубань» почти не создала моментов у ворот «Урала»

    Защитник «Урала» Владимир Хозин подвел итог матча первого тура чемпионата России с «Кубанью». Екатеринбургская команда одержала победу в Краснодаре со счетом 2:0.

    «В первом тайме мы много моментов не забили. Хорошо играли через фланги, много прострелов было. Во второй половине… Ну, первый матч после сборов. Все равно эмоционально тяжело и результат довлеет – надо выигрывать. Может, из-за этого подсели.
    Тяжело ли было играть против новичков "Кубани"? Не тяжело, они около наших ворот моменты почти не создали. Один стандарт был и все. Поэтому справились с ними наши защитники», - приводит слова Хозина источник.
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    Источник: Sports.ru

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    21.07.2015 01:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 21 июля 2015, 18:34

      Ганчаренко здорово наказал Кубань!

      2
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      Рейтинг: +62

      капустко 21 июля 2015, 17:09

      Дома плохо сыграли конечно же.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Miha 21 июля 2015, 12:46

      Гончаренко все таки красавчик. За короткий период с некоторыми потерями, но команду к началу сезона прокачал☝️

      0
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      ...
      Рейтинг: +197

      cpartak60 > Miha 21 июля 2015, 17:27

      вот кого в сборную надо!

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 21 июля 2015, 11:12

      Играли и правда бездарно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 21 июля 2015, 09:09

      Кубань с такой игрой скоро пойдёт на дно,вернее в пердив и даже Андрюшка им не поможет)

      0
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      Рейтинг: +25

      Нигелист > Майкл59ru 21 июля 2015, 17:17

      Похоже на то...

      0
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      Рейтинг: +8757

      tesch 21 июля 2015, 08:10

      С победой, Урал!

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 21 июля 2015, 05:51

      Урал жжет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +114

      Спартач из Питера 21 июля 2015, 02:11

      Гончаренко (глядя на турнирную таблицу): "Уже можно и закончить чемпионат"

      4
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 21 июля 2015, 01:43

      Гончаренко будет выше кубани. факт

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 > The_BESTolo4b 21 июля 2015, 17:05

      Все клубы будут выше Кубани.

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 21 июля 2015, 01:36

      Молодцы уральцы

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