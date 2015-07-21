Хозин: «Кубань» почти не создала моментов у ворот «Урала»

Ганчаренко здорово наказал Кубань!
Защитник «Урала» Владимир Хозин подвел итог матча первого тура чемпионата России с «Кубанью». Екатеринбургская команда одержала победу в Краснодаре со счетом 2:0.
«В первом тайме мы много моментов не забили. Хорошо играли через фланги, много прострелов было. Во второй половине… Ну, первый матч после сборов. Все равно эмоционально тяжело и результат довлеет – надо выигрывать. Может, из-за этого подсели.
Тяжело ли было играть против новичков "Кубани"? Не тяжело, они около наших ворот моменты почти не создали. Один стандарт был и все. Поэтому справились с ними наши защитники», - приводит слова Хозина источник.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!