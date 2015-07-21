«Лион» продлил контракты с Умтити и Ферри

«Лион» объявил о продлении контрактов с защитником Самуэлем Умтити и полузащитником Джорданом Ферри. 21-летний Умтити подписал соглашение до 2019 года, 23-летний Ферри - до 2020-го, сообщает официальная страница «Лиона» в «Твиттере».









Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: В минувшем сезоне чемпионата Франции Умтити провел 35 матчей, в которых забил один гол, отдал две результативные передачи и получил пять желтых карточек. На счету Ферри один мяч, шесть голевых передач и семь предупреждений в 35 встречах турнира.! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!