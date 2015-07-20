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    Блан: «Ситуация с Моттой не может продолжаться вечно»

    Главный тренер французского ПСЖ Лоран Блан дал комментарий по поводу ситуации вокруг полузащитника команды Тиаго Мотты, который желает расторгнуть контракт с парижанами, а те, в свою очередь, отказываются это делать.
    «Этот футболист не будет принимать участие в ближайших товарищеских матчах — пока не решит свои проблемы с клубом. Очень деликатное дело. Хочу, чтобы оно было закончено с пользой для обеих сторон. Не может же оно продолжаться вечно», - заявил Блан.

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    Источник: Sports.ru

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    20.07.2015 13:35
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 20 июля 2015, 17:59

      отпустите его.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +186

      Juventus21 20 июля 2015, 16:55

      Продали бы в Интер уже. И всё на этом

      0
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