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    Блан: «Ситуация с Моттой не может продолжаться вечно»

    Главный тренер французского ПСЖ Лоран Блан дал комментарий по поводу ситуации вокруг полузащитника команды Тиаго Мотты, который желает расторгнуть контракт с парижанами, а те, в свою очередь, отказываются это делать.
    «Этот футболист не будет принимать участие в ближайших товарищеских матчах — пока не решит свои проблемы с клубом. Очень деликатное дело. Хочу, чтобы оно было закончено с пользой для обеих сторон. Не может же оно продолжаться вечно», – заявил Блан.

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    Источник: Sports.ru

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    20.07.2015 13:35
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    Комментарии (3)
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    Juventus21
    1437400511
    Продали бы в Интер уже. И всё на этом
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    Die Roten
    1437404384
    отпустите его.
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    ologreds
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