Блан: «Ситуация с Моттой не может продолжаться вечно»

Главный тренер французского ПСЖ Лоран Блан дал комментарий по поводу ситуации вокруг полузащитника команды Тиаго Мотты, который желает расторгнуть контракт с парижанами, а те, в свою очередь, отказываются это делать.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Этот футболист не будет принимать участие в ближайших товарищеских матчах — пока не решит свои проблемы с клубом. Очень деликатное дело. Хочу, чтобы оно было закончено с пользой для обеих сторон. Не может же оно продолжаться вечно», – заявил Блан.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!