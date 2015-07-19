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Оскар не хочет переходить в «Ювентус»

19 июля 2015, 18:32
60

Бразильский полузащитник "Челси" Оскар не намерен покидать команду в летнее трансферное окно. Игроком активно интересуется "Ювентус".

"Рассматриваю ли я возможность перехода в Ювентус? Нет. Знаю, что об этом много говорят, но я очень счастлив в "Челси". В прошлом году я подписал новый контракт и хочу на долгий срок задержаться в своей нынешней команде", - рассказал Оскар.

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Источник: Football
Италия. Серия А Италия Ювентус Оскар
Комментарии (60)
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ROMA DROGBA
1437320405
Оскар слишком хорош для Ювентуса.
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Juventus 32
1437322670
Это хорошо, не нашего калибра игрок, физически слабоват и мелковат.
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Медив
1437325011
Ну для Италии Оскар что то типа Кака будет. Хотя Челси его конечно давно пора заменить. Правда особых вариантов нет, да и Мавру он чем то нравится. Так что вряд ли...Ну разве что Матрасы согласятся отпустить Коке, тогда Оскара отправят ближайшим рейсов
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A n d r e i
1437327566
Ясное дело не хочет. Из Челси идти туда, где в любой момент можно в серию б вылететь.
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Zen-Aky
1437328305
Не когда не уходи из Челси Оскар тем более в этот договорентус.
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Нашенский
1437333329
Оскар не хочет переходить к Ди Каприо
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Zidane_92
1437334984
Будет закидывать с разворота буфону в очко))
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гус хиддинк
1437335749
Как болельщик Челси, считаю, что нужно его продавать. Не уровень Челси, максимум - Арсенала. Надо договариваться по Погба или слить Оскара за 28-30 лямов.
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Arhive
1437364912
в Ювентусе надо в футбол играть и мозги включать. да и платить будут в два раза меньше. до свиданья Оскар.
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Chelseaman
1437379661
не пойдет он на понижение в сериАл, в челси сейчас очень перспективная команда, а выстреливший юве, про него через год все забудут, и на соккере глоров не останется, а их преданные фаны заползут обратно в свои ямы, в которых они сидели до прошлого сезона.
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