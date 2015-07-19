Оскар не хочет переходить в «Ювентус»

Бразильский полузащитник "Челси" Оскар не намерен покидать команду в летнее трансферное окно. Игроком активно интересуется "Ювентус".



"Рассматриваю ли я возможность перехода в Ювентус? Нет. Знаю, что об этом много говорят, но я очень счастлив в "Челси". В прошлом году я подписал новый контракт и хочу на долгий срок задержаться в своей нынешней команде", - рассказал Оскар.



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