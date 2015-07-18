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    «Ростов» и «Терек» не смогли выявить победителя

    Программу второго игрового дня 1-го тура РФПЛ закрывали «Ростов» и «Терек» - команды, которые вряд ли будут претендовать на высокие места в новом сезоне. Особенно это касается чеченцев, которые пока не укомплектованы должным образом. Возможно, именно этот огрех отрицательно поспособствовал голу в ворота «Терека», который случился на 38-й минуте. Отличился Мусса Думбия, причем забитый мяч стал для африканца дебютным в РФПЛ. Казалось, что в оставшееся время команда Курбана Бердыева — известного гроссмейстера по игре от обороны — грамотно «закроется» и преимущество сохранит, однако в середине тайма второго Игорь Лебеденко, некогда выступавший в Ростове-на-Дону, сравнял цифры на табло. Наверное, именно ничья была и стала самым справедливым исходом двух записных середняков.
    18 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2»
    Ростов (Ростов-на-Дону) - Терек (Грозный) - 1:1 (1:0)
    Голы: 1:0 - Думбия, 38; 1:1 - Лебеденко, 70.
    Ростов: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Баштуш, Навас, Гацкан, Канга, Калачев, Думбия, Полоз (Могилевец, 75), Бухаров.
    Терек: Годзюр, Семенов, Родолфо, Айсатти, Кузяев, Иванов, Адилсон, Пирис (Маурисио, 73), Рыбус, Лебеденко (Митришев, 90+1), Мбенгуе (Садаев, 83).
    Предупреждения: Лебеденко, 31; Родолфо, 33; Калачев, 33; Пирис, 40; Кузяев, 63; Рыбус, 74; Маурисио, 86.
    Судья: Сергей Карасев (Москва).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2015 22:55
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    Комментарии120
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 июля 2015, 11:19

      Ростову не повезло, играли лучше, хотя средняя линия
      слаба, или может не пошло в этом матче.

      А товарищ с Питера, наверное решил, что Ростов воюет
      с Украиной, а не Россия , в частности Санкт-Питербург.

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      Рейтинг: +12

      Бекиич > vgarakh 21 июля 2015, 15:40

      Ростов показал хорошую игру, терек без моментов!!! Канга и Думбия очень много брака, хотя лучшими считаются!!! Баштуш, Навас, Новосельцев, это лучшая защита будет в чемпионате!!!! Джанаев очень страшно когда мяч летит в ворота, очень страшно, сразу вспоминаю, матч спартак ЦСКА))), без обид для любителей Джанаева!!! Бердыев очень сильный специалист, как же ростову повезло!!!!

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      Рейтинг: +1820

      Зенит это Халк 20 июля 2015, 00:30

      За счет чего существует Ростов , за счет денег от войны с Украиной , кровавые деньги !

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 19 июля 2015, 20:06

      Игра понравилась, Терек не понравился!

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      Рейтинг: +13

      Rasul3283 19 июля 2015, 15:02

      Но и надо Тереку усилит команду и купит двух футболистов

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      Рейтинг: +13

      Rasul3283 19 июля 2015, 15:01

      Годзюр играл хорошо

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      Рейтинг: +13

      Rasul3283 19 июля 2015, 15:00

      Но сматря как играл Терек мне нечья устраивает

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      Рейтинг: +13

      Rasul3283 19 июля 2015, 14:59

      Но все равно мне нечья устраивает сматря как играл Терек

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      Рейтинг: +13

      Rasul3283 19 июля 2015, 14:59

      не скажу что Терек играл хорошо

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      Рейтинг: +13

      Rasul3283 19 июля 2015, 14:58

      Да у Терека был момент 2 тайме чтоб забит ростову 2 гол

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      Рейтинг: +34

      СКА-Ростов-61 19 июля 2015, 13:18

      Команды еще не в кондиции... да и Ростов как бы без центра.. сопернику добавить скорости, цепкости и Ростов по моему "поплывет"... да это и понятно - кадровые потери серьезные.. средняя линия на мой взгляд, требует быстрого укрепления... с Уфой это проявится наверняка...

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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ > СКА-Ростов-61 19 июля 2015, 16:33

      ну так и не кто не ждал что Ростов сразу станет мощной командой.будем надеяться на лучшее.

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