«Ростов» и «Терек» не смогли выявить победителя

Программу второго игрового дня 1-го тура РФПЛ закрывали «Ростов» и «Терек» – команды, которые вряд ли будут претендовать на высокие места в новом сезоне. Особенно это касается чеченцев, которые пока не укомплектованы должным образом. Возможно, именно этот огрех отрицательно поспособствовал голу в ворота «Терека», который случился на 38-й минуте. Отличился Мусса Думбия, причем забитый мяч стал для африканца дебютным в РФПЛ. Казалось, что в оставшееся время команда Курбана Бердыева — известного гроссмейстера по игре от обороны — грамотно «закроется» и преимущество сохранит, однако в середине тайма второго Игорь Лебеденко, некогда выступавший в Ростове-на-Дону, сравнял цифры на табло. Наверное, именно ничья была и стала самым справедливым исходом двух записных середняков.

18 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2»

Ростов (Ростов-на-Дону) – Терек (Грозный) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Думбия, 38; 1:1 – Лебеденко, 70.

Ростов: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Баштуш, Навас, Гацкан, Канга, Калачев, Думбия, Полоз (Могилевец, 75), Бухаров.

Терек: Годзюр, Семенов, Родолфо, Айсатти, Кузяев, Иванов, Адилсон, Пирис (Маурисио, 73), Рыбус, Лебеденко (Митришев, 90+1), Мбенгуе (Садаев, 83).

Предупреждения: Лебеденко, 31; Родолфо, 33; Калачев, 33; Пирис, 40; Кузяев, 63; Рыбус, 74; Маурисио, 86.