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    «Ростов» и «Терек» не смогли выявить победителя

    Программу второго игрового дня 1-го тура РФПЛ закрывали «Ростов» и «Терек» – команды, которые вряд ли будут претендовать на высокие места в новом сезоне. Особенно это касается чеченцев, которые пока не укомплектованы должным образом. Возможно, именно этот огрех отрицательно поспособствовал голу в ворота «Терека», который случился на 38-й минуте. Отличился Мусса Думбия, причем забитый мяч стал для африканца дебютным в РФПЛ. Казалось, что в оставшееся время команда Курбана Бердыева — известного гроссмейстера по игре от обороны — грамотно «закроется» и преимущество сохранит, однако в середине тайма второго Игорь Лебеденко, некогда выступавший в Ростове-на-Дону, сравнял цифры на табло. Наверное, именно ничья была и стала самым справедливым исходом двух записных середняков.
    18 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2»
    Ростов (Ростов-на-Дону) – Терек (Грозный) – 1:1 (1:0)
    Голы: 1:0 – Думбия, 38; 1:1 – Лебеденко, 70.
    Ростов: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Баштуш, Навас, Гацкан, Канга, Калачев, Думбия, Полоз (Могилевец, 75), Бухаров.
    Терек: Годзюр, Семенов, Родолфо, Айсатти, Кузяев, Иванов, Адилсон, Пирис (Маурисио, 73), Рыбус, Лебеденко (Митришев, 90+1), Мбенгуе (Садаев, 83).
    Предупреждения: Лебеденко, 31; Родолфо, 33; Калачев, 33; Пирис, 40; Кузяев, 63; Рыбус, 74; Маурисио, 86.
    Судья: Сергей Карасев (Москва).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2015 22:55
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    Комментарии (123)
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    Rasul3283
    1437307091
    Да у Терека был момент 2 тайме чтоб забит ростову 2 гол
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    Rasul3283
    1437307147
    не скажу что Терек играл хорошо
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    Rasul3283
    1437307189
    Но все равно мне нечья устраивает сматря как играл Терек
    Ответить
    Rasul3283
    1437307251
    Но сматря как играл Терек мне нечья устраивает
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    Rasul3283
    1437307281
    Годзюр играл хорошо
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    Rasul3283
    1437307346
    Но и надо Тереку усилит команду и купит двух футболистов
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    Павлюченко 13
    1437325564
    Игра понравилась, Терек не понравился!
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    Зенит это Халк
    1437341445
    За счет чего существует Ростов , за счет денег от войны с Украиной , кровавые деньги !
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    vgarakh
    1437380371
    Ростову не повезло, играли лучше, хотя средняя линия слаба, или может не пошло в этом матче. А товарищ с Питера, наверное решил, что Ростов воюет с Украиной, а не Россия , в частности Санкт-Питербург.
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    ologreds
    1694997590
    numo436027
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