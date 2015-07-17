Оресте Чинквини: «Капелло работал на совесть»

Оресте Чинквини, помощник бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло, поделился впечатлениями о работе дона Фабио и рассказал о дальнейших планах тренера.

«Многие газеты выходили с заметками о его найме, но почему-то никто не говорил, что Капелло длительное время приходилось работать бесплатно. Фабио старался не обращать внимания на задержки зарплаты и продолжал работать на совесть», - сказал Чинквини.