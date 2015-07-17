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Оресте Чинквини: «Капелло работал на совесть»

17 июля 2015, 16:21
21

Оресте Чинквини, помощник бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло, поделился впечатлениями о работе дона Фабио и рассказал о дальнейших планах тренера.

«Многие газеты выходили с заметками о его найме, но почему-то никто не говорил, что Капелло длительное время приходилось работать бесплатно. Фабио старался не обращать внимания на задержки зарплаты и продолжал работать на совесть», - сказал Чинквини.

Полное интервью Оресте Чинквини читайте на сайте «Бомбардир.ру», перейдя по ссылке.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия Капелло Фабио
Комментарии (21)
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Эксперт Зенита
1437139600
Бедняжка,наверное в метро через турникеты лазил от безденежья.
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sir-5
1437139673
Пусть так.Но тогда его квалификация очень низкого уровня.Такое бывает.
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richi
1437140341
Вот такая вот у него совесть.
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112910415
1437143403
такие уж размеры совести
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lobsterdam
1437143606
совершенно очевидно, что капела со своим \"штабом\" прихлебаев обос...ся по полной и нечего нам тут дифирамбы в его адрес. Он не тренер!
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За наших ребят
1437145131
А как вам такая тактика Капелло? Получив контракт по которому он в любом случае получал всё. Что делать? До 18 года работать неохота, зачем. Можно и так все раньше получить. Для этого надо только, чтобы тебя выгнали. Отсюда провал нашей сборной выглядит запланированным. Начиная с чемпионата мира. Посмотрите. В отборе наша команда забила 20 голов из них Кержаков 8, остальные Кокорин, Широков, Быстров, Самедов и защитники. Однако на мире никому из них кроме Кокорина он играть не давал. Выпускать Кержакова на 90 минуте матча, это полный дебилизм. Играть с одним нападающим (причем основного он так и не определил), когда надо забивать- это ставка на проигрыш. А теперь все у него в шоколаде. Деньги получил и свободен. А наши дураки повелись на никчемушного тренера, который как говорят выиграл лигу чемпионов. Ну во первыз не он , а очень хорошие итальянские игроки, которые в том состоянии наверное выигралибы эту лигу с любым тренером
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Сенситив
1437148985
очередной областной фед футбола Мутко выдвинут на пост гл тренера сб России...))
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salaga
1437150199
Работал на совесть, но её оказалось мало.
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paravoz924
1437163373
Да уж
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nahan
1437223422
Он, похоже, издевается над болельщиками.
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