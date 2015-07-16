"Интер" представил Мурильо

Итальянский "Интер" сегодня провел презентацию новичка своей команды Джейсона Мурильо, который переехал в Милан из "Гранады". Договоренность о трансфере колумбийца была достигнута еще зимой, а контракт был подписан в начале июля.



"Быть в этой команде - фантастика. Это клуб с историей и традицией", - заявил защитник.



Выступать за "нерадзурри" Мурильо будет под 24-м номером.



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