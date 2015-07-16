Переход Видаля в «Баварию» будет оформлен в ближайшие часы

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта находится в Мюнхене, где занимается офрмлением трансфера полузащитника Артуро Видаля в «Баварию». Сумма сделки оценивается в 35 млн евро плюс бонусы.



Ранее сообщалось, что Видаль уже договорился с мюнхенским клубом о контракте на 4 года, по которому хавбек будет получать 6,5 млн евро за сезон.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Ранее сообщалось, что Видаль уже договорился с мюнхенским клубом о контракте на 4 года, по которому хавбек будет получать 6,5 млн евро за сезон.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.