Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Переход Видаля в «Баварию» будет оформлен в ближайшие часы

16 июля 2015, 18:26
871

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта находится в Мюнхене, где занимается офрмлением трансфера полузащитника Артуро Видаля в «Баварию». Сумма сделки оценивается в 35 млн евро плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что Видаль уже договорился с мюнхенским клубом о контракте на 4 года, по которому хавбек будет получать 6,5 млн евро за сезон.

Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

Источник: Skysports
Италия. Серия А Италия Бавария Ювентус Видаль Артуро
Комментарии (871)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mоnоlo
1437062316
Ожидания глоров Орсенала: Видаль, Шнайдерлин, Карвальо. Реальность: Кокелан. )))))))))))
Ответить
barc-f
1437063921
Я если честно думал он в помойку мадридскую пойдет. Но нет, он оказался не бабой и выбрал футбольный клуб, а не пастбище розово-трусых балерин. Это усиление для Баварии. В центре Видаль хорош. пс. Мне теперь просто интересно, кого вообще Перес будет покупать в это ТО. Видаля который их мог усилить в центре - покупает Бавария вот. Агуэро сказал, что лучше отsosет, чем наденет форму Реала. Да и скорей шейхи МСити купят Переса в аnальное рабство, чем Куна продадут.
Ответить
barc-f
1437065343
Челси 23 Не позорься, глупая, сопливая тваrь.) О существовании твое помойки никто даже в Англии не подозревал до прихода короля чукчей в лице Абрашки. Даже Виалли не смог в свое время этих синих мракобесов в футбол играть научить. Колхозное нутро и луzерский менталитет неудачников всегда будет витать в воздухе над Челси, историческим обитателем чемпионшипа. И не забывай как твою мусорку Барса имела в гостях, в меньшинстве. И все на что сподобились лесорубы из этой дубравы чукотской - это весь матч нырять и бегать за судьей что бы пенку дал.
Ответить
Супруг Ахада
1437067826
Моя супруга Ахадка загуляла тут судя по всему :( Заигрывает с некой Барсеножницей. За это Ахада ждет наказание сегодня ночью. Опять до утра будет жалобно визжать: \"Вынь, дай п.ер.ну\" Я тебя перевоспитаю, неверная!!! А вы Барсеножница можете не опасаться Ахадки Ахад у меня полностью пассивен и ничего кроме как полизать вам - не сможет сделать.
Ответить
TheDDS
1437068716
Сегодня туса в теме Баварке, в главных ролях ахад и супруг, молодожены на столько любит друг друга что не стесняются свои чувств в главной теме соккера Артуро Видаль спешит поздравить эту пару своим трансфером, и уже прикупил огромный букет цветов в знак легализации однополых пар мира
Ответить
TheDDS
1437070203
Барсеножечница уделала Ахада, этот позор мы на долго запомним Кто не в теме, прочитайте чуть ниже
Ответить
barc-f
1437072069
86 официальных трофеев - (рекорд) Принадлежит Барселоне. 5 Лиг Чемпионов - (рекорд) Принадлежит Барселоне. Вот когда появится клуб с таким послужным списком, тогда и поговорим. Я понимаю фанов Реала и Баварии еще, там хоть история есть, а значит обоюдный троллинг. Но глоры чукотской свалки Чулсе, вы то куда?)) Вы болеете за простую игрушку в рукай еврейского разбойника, которого скоро грохнут как Березовского и Чулсе опять скатится в небытие. Знайте свое место на свалке истории.
Ответить
barc-f
1437075251
Ахад. Проспоренная чушка подшконочная, никто не отрицает факт того, что ЛЧ правоприемник КЕЧ Так же как Кубок УЕФА правоприемник Лиги Европы, как сам КЕЧ правоприемник Латинского кубка, как Кубок ярмарок правоприемник Кубка кубков, как ты правоприемник петуха. Речь только о том, что это разные турниры.
Ответить
Tомоми
1437076115
Барса больше чем клуб, Барса - гей-клуб
Ответить
просто сашка
1437083851
о да Великий челси ахахахахах ну прям и смех и слезы... е б а ш и т ь еще в таком же темпе надо лет 15-20 минимум чтобы подать заявку в Великие, а вы тут 10 лет Чукоточных вложений считаете Великими... P.S. к челси ненавистит не испытываю, говорю как есть вот так наш с тобой диалог начался если что...
Ответить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
2
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
2
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
5
Все новости
Все новости
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
Вчера, 18:15
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
Вчера, 10:46
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
Вчера, 08:55
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
4 августа
3
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
4 августа
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
4 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+