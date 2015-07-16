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  • Маркевич: "У "Днепра" катастрофически не хватает футболистов"

Маркевич: "У "Днепра" катастрофически не хватает футболистов"

16 июля 2015, 09:20
73

Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич подвел итоги предсезонного сбора команды, а также отметил, что в днепропетровском клубе в настоящее время существует дефицит игроков:
"Все, что планировали, выполнили. У меня нет особых претензий к игрокам и по самоотдаче. Для тренировок были хорошие условия, так что сбором доволен. Единственное, у нас катастрофически не хватает футболистов. Все-таки я надеюсь, что мы пополним состав.
Определился ли с оптимальным сочетанием в центре поля? Все зависит от соперника, с которым мы играем. На выезде, конечно, будем чаще использовать двух чистых опорных полузащитников с Ротанем. А дома можем сыграть и с Безусом, и с двумя нападающими Калиничем, Селезневым. Есть разные варианты, и мы их пробовали. Каждый из них имеет свои преимущества, но, повторюсь, всe зависит от особенностей соперника", - цитирует Маркевича пресс-служба клуба.
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Источник: Чемпионат.ком
Украина Днепр Маркевич Мирон
Комментарии (73)
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StokeCity
1437027822
у порошенки катастрофически не хватает мозгов
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kkomov
1437029656
каламойского в ворота ставь яроша, вашего земляка в нападение.
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kkomov
1437029770
не удивлюсь, если скоро норм чемпионат на украине заменят на мини-футбольный турнир в связи с нехваткой игроков. какие же идиоты населяют некогда нормальную советскую республику!
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cska plus
1437030569
из правого сектора привлекайте!
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Ministri Krasnodar
1437032260
Карателей хватает... Ну как карателей... Ссыкунов,которые толпой убивают беззащитных,а по одному плачут маме в камеру чтобы забрала их домой.
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drug01
1437032285
надо двигать молодежь!
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Piramidon
1437037348
Скоро вапще хохлы закончатся.Сгорят в полевых передвижных крематориях,гденить под Мариуполем или Одессой!.
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ПатриотЪ
1437038713
У Бени закончились бабки?
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MashaTr2
1437038797
И скор5е всего ещё и мозгов.
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MashaTr2
1437038917
Семенченко готов сыграть в нападении. Только залечить травму зада. После последнего своего нападения)))
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