Маркевич: "У "Днепра" катастрофически не хватает футболистов"

Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич подвел итоги предсезонного сбора команды, а также отметил, что в днепропетровском клубе в настоящее время существует дефицит игроков:

"Все, что планировали, выполнили. У меня нет особых претензий к игрокам и по самоотдаче. Для тренировок были хорошие условия, так что сбором доволен. Единственное, у нас катастрофически не хватает футболистов. Все-таки я надеюсь, что мы пополним состав.