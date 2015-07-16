Маркевич: "У "Днепра" катастрофически не хватает футболистов"

Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич подвел итоги предсезонного сбора команды, а также отметил, что в днепропетровском клубе в настоящее время существует дефицит игроков:
"Все, что планировали, выполнили. У меня нет особых претензий к игрокам и по самоотдаче. Для тренировок были хорошие условия, так что сбором доволен. Единственное, у нас катастрофически не хватает футболистов. Все-таки я надеюсь, что мы пополним состав.
Определился ли с оптимальным сочетанием в центре поля? Все зависит от соперника, с которым мы играем. На выезде, конечно, будем чаще использовать двух чистых опорных полузащитников с Ротанем. А дома можем сыграть и с Безусом, и с двумя нападающими Калиничем, Селезневым. Есть разные варианты, и мы их пробовали. Каждый из них имеет свои преимущества, но, повторюсь, всe зависит от особенностей соперника", - цитирует Маркевича пресс-служба клуба.
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Источник: Чемпионат.ком