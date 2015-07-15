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    "СКА-Энергия" - "Торпедо" - на "Бомбардире"!

    Ровно два часа остается до старта второго тура ФНЛ, который откроется поединком в Хабаровске "СКА-Энергия" - "Торпедо" (Армавир). Второй матч на посту главного тренера южан Валерия Карпина. В первом его команда сыграла в нулевую ничью с "Зенитом-2". Ту встречу наставник армавирцев провел с листком, где были записаны фамилии и номера игроков. Посмотрим, выучил ли их Валерий Георгиевич сегодня. Дальневосточники же в принципиальном матче уступили клубу "Луч-Энергия" (0:1).

    Начало текстовой трансляции на "Бомбардире" - в 12:00 по Москве. Ждем всех любителей российского футбола! А уже сейчас Вы можете оставлять свои вопросы и мнения в комментариях к трансляции. Самые интересные из них найдут отражение в онлайне. Ведущий - Владислав Журин.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 10:00
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    Комментарии66
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      Рейтинг: +9

      Anton_FCEK 22 июля 2015, 07:55

      Что то мало новостей на этом портале, а уже 4 тур на носу

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:24

      Без голов обошлись...

      0
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      Рейтинг: +62

      капустко 15 июля 2015, 21:16

      Ну 2 очка, тоже не плохо )

      0
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      Рейтинг: +81

      zeni 15 июля 2015, 17:30

      А как же с Зенитом-2 ? Поросята че молчим. Буга-ГА!!

      0
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      Рейтинг: +25

      ode 15 июля 2015, 16:44

      Валера, где твой напор, энергия, которые были присущи твоим командам ранее? Заканчивай свою ничейную серию и начинай выигрывать, т.к. тебя взяли, чтобы 3-я команда из Краснодарского края появилась в премьер-лиге, так что вперед к победам. А то напишем заявление в ФНЛ, чтобы ввели лимит ничьих как было раньше в советском футболе.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      удав 15 июля 2015, 15:47

      2 матча - 2 ничьи. для команды собранной за неделю достойно,но тактика наверно 10защитников +вратарь

      2
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      Рейтинг: +168

      andrefino13 > удав 15 июля 2015, 17:18

      Если,тренер,за семь минут до начала матча с Зенитом 2,не решил,кто будет играть,то две ничьих для дебюта,это выше крыши.Не знаю почему,но хочу,что бы у Карпина,плочилось.Видимо,потому что верю,что достойные футболисты,в прошлом и настоящем,достойны во всем.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      denmig 15 июля 2015, 14:51

      отлично соккеровцы - молодцы! делайте сайт быстрее и ловчее!

      1
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      Рейтинг: +27

      mensk 15 июля 2015, 14:15

      За трансляцию спасибо.

      1
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      Рейтинг: +2782

      LOpp 15 июля 2015, 14:04

      как то вяло начал сезон Торпедо

      0
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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 15 июля 2015, 13:44

      Валера забивай !

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