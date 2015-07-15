«СКА-Энергия» – «Торпедо» – на «Бомбардире»!

Ровно два часа остается до старта второго тура ФНЛ, который откроется поединком в Хабаровске «СКА-Энергия» – «Торпедо» (Армавир). Второй матч на посту главного тренера южан Валерия Карпина. В первом его команда сыграла в нулевую ничью с «Зенитом-2». Ту встречу наставник армавирцев провел с листком, где были записаны фамилии и номера игроков. Посмотрим, выучил ли их Валерий Георгиевич сегодня. Дальневосточники же в принципиальном матче уступили клубу «Луч-Энергия» (0:1).



Начало текстовой трансляции на «Бомбардире» – в 12:00 по Москве. Ждем всех любителей российского футбола! А уже сейчас Вы можете оставлять свои вопросы и мнения в комментариях к трансляции. Самые интересные из них найдут отражение в онлайне. Ведущий – Владислав Журин.



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