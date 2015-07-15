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    «СКА-Энергия» – «Торпедо» – на «Бомбардире»!

    Ровно два часа остается до старта второго тура ФНЛ, который откроется поединком в Хабаровске «СКА-Энергия» – «Торпедо» (Армавир). Второй матч на посту главного тренера южан Валерия Карпина. В первом его команда сыграла в нулевую ничью с «Зенитом-2». Ту встречу наставник армавирцев провел с листком, где были записаны фамилии и номера игроков. Посмотрим, выучил ли их Валерий Георгиевич сегодня. Дальневосточники же в принципиальном матче уступили клубу «Луч-Энергия» (0:1).

    Начало текстовой трансляции на «Бомбардире» – в 12:00 по Москве. Ждем всех любителей российского футбола! А уже сейчас Вы можете оставлять свои вопросы и мнения в комментариях к трансляции. Самые интересные из них найдут отражение в онлайне. Ведущий – Владислав Журин.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 10:00
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    Комментарии (68)
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    LOpp
    1436958290
    как то вяло начал сезон Торпедо
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    mensk
    1436958915
    За трансляцию спасибо.
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    denmig
    1436961068
    отлично соккеровцы - молодцы! делайте сайт быстрее и ловчее!
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    удав
    1436964467
    2 матча - 2 ничьи. для команды собранной за неделю достойно,но тактика наверно 10защитников +вратарь
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    ode
    1436967870
    Валера, где твой напор, энергия, которые были присущи твоим командам ранее? Заканчивай свою ничейную серию и начинай выигрывать, т.к. тебя взяли, чтобы 3-я команда из Краснодарского края появилась в премьер-лиге, так что вперед к победам. А то напишем заявление в ФНЛ, чтобы ввели лимит ничьих как было раньше в советском футболе.
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    zeni
    1436970611
    А как же с Зенитом-2 ? Поросята че молчим. Буга-ГА!!
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    капустко
    1436984209
    Ну 2 очка, тоже не плохо )
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    Sevastopol-www
    1437114273
    Без голов обошлись...
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    Anton_FCEK
    1437540903
    Что то мало новостей на этом портале, а уже 4 тур на носу
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    ologreds
    1694997609
    numo435731
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