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Джеррард и Лэмпард сыграют за сборную МLS

15 июля 2015, 01:13
14

Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард включены в сборную звезд МLS на товарищеский матч против "Тоттенхэма", который состоится 20 июля. При этом англичане еще не провели ни одного матча в лиге.

Основной состав команды определяли болельщики, попал туда и экс-нападающий "Рубина" Обафеми Мартинс. Двух футболистов для участия в матче должен был назвать комиссионер лиги Дон Гарбер, остановивший свой выбор на Джеррарде и Лэмпарде.

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Источник: Чемпионат.ком
Товарищеские матчи Джеррард Стивен Лэмпард Фрэнк Мартинс Обафеми
Комментарии (14)
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IKER-RAUL
1436912618
Стивену и Фрэнку - Респект, классные игроки и просто хорошие люди!
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Leicester City
1436913150
чемпионат старперов!! марадоны еще не хватает
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weomu
1436915490
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Lucius Vorenus
1436915894
круто
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juventus186
1436935170
Правильно, американское общество - это не только глуповатые бигмакоподобные мешки, но еще и классные организаторы и управленцы, до которых нашему рфс как пешком до луны, кроме того это еще и подоходный бизнесс, американцы умеют делать деньги , а не только их получать, разоряя недры , я сам недавно стал смотреть млс, мне , например очень импонирует ЛА Гэлэкси, дома они- звери: ЛА ГЭЛЭКСИ- ФИЛАДЕЛЬФИЯ 5-1 ЛА ГЭЛЭКСИ- ПОРТЛЕНД 5-0 ЛА ГЭЛЭКСИ- ТОРОНТО 4-0!!! У нас таких счктов не увидишь подряд , к сожалению
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Ле Тиссье
1436938204
Почему полный состав не пишите? Там весь состав должен быть звездный.
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DXTK
1436938462
Все два этих старых неудачника сыграют в матче значит Сборная МЛС проиграет Шпорам. Тоттенхэм должен побить эту команду Звезд МЛС 5-2 три гола забьет Кейн. а в МЛС забьет с пенальти Джеррард а Второй с пенальти Лэмпард на большее эту дворовую команду не хватит...
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novaka1n
1436939698
Классное шоу устраивают в Америке, жаль что у нас похожих матчей нет. Когда у нас устроили матч сборной легионеров против сборной России , было давольно интересно, могли бы повторить, думаю интерес бы со стороны болельщиков был не маленький.
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GadzhiDAG
1436946851
я смотрел матч вчера лос анджелес гэлекси и джеррард там играл
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