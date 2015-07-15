Джеррард и Лэмпард сыграют за сборную МLS

Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард включены в сборную звезд МLS на товарищеский матч против "Тоттенхэма", который состоится 20 июля. При этом англичане еще не провели ни одного матча в лиге.

Основной состав команды определяли болельщики, попал туда и экс-нападающий "Рубина". Двух футболистов для участия в матче должен был назвать комиссионер лигиостановивший свой выбор на Джеррарде и Лэмпарде.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru . В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое