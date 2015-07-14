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    "Милан" готовит новое предложение по Романьоли

    Итальянский "Милан" не оставляет надежд приобрести защитника "Ромы" Алессио Романьоли. Предыдущее предложение красно-черных в размере 18-и миллионов евро было отвергнуто, но "росонерри" в ближайшее время вышлют новое, стоимость которого будет на четыре миллиона больше, не включая бонусов.

    В прошлом сезоне молодой игрок выступал на правах аренды в "Сампдории", за которую провел 30 матчей и даже дважды забил.

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    Источник: «Советский спорт»

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    14.07.2015 09:24
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 21:40

      Талантливого защитника нужно брать.

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      Рейтинг: +86

      Massachussets 14 июля 2015, 16:02

      Теперь я понимаю почему Левандовски 50 стоит!

      0
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      Рейтинг: +12

      eurosoccer 14 июля 2015, 13:17

      Что-то за него с каждым днем все больше и больше просят, видать прошарили, что очень нужен)

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      Рейтинг: +95

      SonicStar > eurosoccer 14 июля 2015, 13:26

      Сабатини сразу сказал, что цена - 30 миллионов

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      Рейтинг: +12

      eurosoccer > SonicStar 15 июля 2015, 03:08

      Я видел инфу про то, что Милан торгуется и вроде как сбил до 20-25. 30 - многовато, конечно. Надеюсь, что возьмут Абденнура тогда, а Романьоли кроме Италии нигде не нужен, будет в Роме на скамейке сидеть, при живых Кастане и Маноласе)

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 14 июля 2015, 11:27

      Непонятный сыр-бор…

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 14 июля 2015, 11:20

      Рома будет настаивать на своём. Саба и цента не сбавит

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      Рейтинг: +95

      SonicStar > Juventus21 14 июля 2015, 11:35

      Саб хочет 35 лямов с учетом бонусов ) галлиани вообще жлоб, но как граммотно Саб его раскулачивает - гуру )

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      Рейтинг: +11

      Marty03 > SonicStar 14 июля 2015, 15:02

      пффф, как грамотно МС кидает Рому с Джеко))Я просто в ухаха уйду, если Рома возьмет Рондона за 20. А еще чет на Адриано гнали)

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      Рейтинг: +95

      SonicStar > Marty03 15 июля 2015, 00:13

      В качестве альтернативы Джеко Рома рассматривает Лукаку и Митровича. А насчет рондона утка, кому он нужен да еще и за 20 лямов )

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 > SonicStar 15 июля 2015, 13:48

      Цифры разные проскакивают. Недавно читал, что снизили стоимости до 25 млн, чтоб деньги накопить на качественного топ-форварда.

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 14 июля 2015, 10:04

      Милан - самый торгующиися клуб.

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      Рейтинг: +204

      Gagarin56 14 июля 2015, 09:35

      не уж то милан возвращается, лига чемпионов оскуднела без него, ждет взлета на былые высоты

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