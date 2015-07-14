"Милан" готовит новое предложение по Романьоли

Итальянский "Милан" не оставляет надежд приобрести защитника "Ромы" Алессио Романьоли. Предыдущее предложение красно-черных в размере 18-и миллионов евро было отвергнуто, но "росонерри" в ближайшее время вышлют новое, стоимость которого будет на четыре миллиона больше, не включая бонусов.



В прошлом сезоне молодой игрок выступал на правах аренды в "Сампдории", за которую провел 30 матчей и даже дважды забил.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

