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    «Милан» готовит новое предложение по Романьоли

    Итальянский «Милан» не оставляет надежд приобрести защитника «Ромы» Алессио Романьоли. Предыдущее предложение красно-черных в размере 18-и миллионов евро было отвергнуто, но «росонерри» в ближайшее время вышлют новое, стоимость которого будет на четыре миллиона больше, не включая бонусов.

    В прошлом сезоне молодой игрок выступал на правах аренды в «Сампдории», за которую провел 30 матчей и даже дважды забил.

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    Источник: «Советский спорт»

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    14.07.2015 09:24
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    Комментарии (14)
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    Gagarin56
    1436855734
    не уж то милан возвращается, лига чемпионов оскуднела без него, ждет взлета на былые высоты
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    ДАША Д
    1436857495
    Милан - самый торгующиися клуб.
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    Juventus21
    1436862041
    Рома будет настаивать на своём. Саба и цента не сбавит
    Ответить
    KAFA2525
    1436862447
    Непонятный сыр-бор…
    Ответить
    eurosoccer
    1436869069
    Что-то за него с каждым днем все больше и больше просят, видать прошарили, что очень нужен)
    Ответить
    Massachussets
    1436878963
    Теперь я понимаю почему Левандовски 50 стоит!
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    nahan
    1436899251
    Талантливого защитника нужно брать.
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    ologreds
    1694997615
    numo435631
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