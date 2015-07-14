Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хомуха: "Мы способны играть через "не могу"

    Главный тренер сборной России - U19 Дмитрий Хомуха поделился своими комментариями после вчерашнего матча своей команды против Германии на Чемпионате Европы. Напомним, что россияне сыграли вничью (2:2), которая позволила им выйти в полуфинал турнира, где наши соотечественники в четверг сыграют с хозяевами - греками.

    "Мы были в очень сложной группе. Трижды по ходу матчей уступали в счете. Но хочу отдать всем должное за самоотверженность. Кроме того, у нас была сумасшедшая нагрузка в виде тех промежутков, когда мы играли в меньшинстве. Нелегко было поддерживать функциональное состояние - поэтому-то, наверное, у немцев в концовке было определенное преимущество. Однако каждый футболист команды может играть через "не могу". Германия была заряжена на ведение большого количества единоборств, из-за чего возникали проблемы в тактике. Мы пытались этим пользоваться", - сказал наставник.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2015 06:26
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:58

      Хомуха хорошую команду собрал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Raulya 14 июля 2015, 14:04

      Молодцы ребята!!! Радует, что хоть молоджь не деревянная...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 14 июля 2015, 12:17

      Поздравляю!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      Блоссия 14 июля 2015, 11:29

      Молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 14 июля 2015, 09:24

      прямо чудеса творили!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 июля 2015, 09:11

      Молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью 14 июля 2015, 08:54

      Молодцы! Даешь победу в финале!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      mat73 14 июля 2015, 08:02

      Молодцы, парни! Давайте не теряйтесь и дальше! Дай Бог из вас и в дальнейшем будет толк и нам радость!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      удав 14 июля 2015, 07:17

      молодцы!!!теперь настраивайтесь на греков!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      aMur 14 июля 2015, 06:58

      Жаль, что эта способность теряется с увеличением возраста и суммы контрактов.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11