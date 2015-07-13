Сборная России U19 сыграла вничью с Германией и вышла в полуфинал юношеского ЧЕ

Сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Германии в матче третьего тура группового этапа юношеского чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 2:2.

На 12-й минуте Тило Керер вывел немцев вперед. Сборная России отыгралась на 32-й минуте в результате автогола. В концовке первого тайма Игорь Безденежных вывел россиян вперед, однако на 65-й минуте Тимо Вернер сравнял счет.

По итогам группового этапа сборные России, Германии, Испании и Нидерландов набрали по 4 очка, но россияне стали победителями благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей и победе над Испанией ранее.

