Сборная России U19 сыграла вничью с Германией и вышла в полуфинал юношеского ЧЕ

Вышли наши уже в финал
Сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Германии в матче третьего тура группового этапа юношеского чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 2:2.
На 12-й минуте Тило Керер вывел немцев вперед. Сборная России отыгралась на 32-й минуте в результате автогола. В концовке первого тайма Игорь Безденежных вывел россиян вперед, однако на 65-й минуте Тимо Вернер сравнял счет.
По итогам группового этапа сборные России, Германии, Испании и Нидерландов набрали по 4 очка, но россияне стали победителями благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей и победе над Испанией ранее.
В полуфинале россияне сыграют со сборной Греции, занявшей второе место в группе A. Испанцы, ставшие вторыми, встретятся с командой Франции. Оба матча пройдут 16 июля.
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