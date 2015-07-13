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    Сборная России U19 сыграла вничью с Германией и вышла в полуфинал юношеского ЧЕ

    Сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Германии в матче третьего тура группового этапа юношеского чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 2:2.
    На 12-й минуте Тило Керер вывел немцев вперед. Сборная России отыгралась на 32-й минуте в результате автогола. В концовке первого тайма Игорь Безденежных вывел россиян вперед, однако на 65-й минуте Тимо Вернер сравнял счет.
    По итогам группового этапа сборные России, Германии, Испании и Нидерландов набрали по 4 очка, но россияне стали победителями благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей и победе над Испанией ранее.
    В полуфинале россияне сыграют со сборной Греции, занявшей второе место в группе A. Испанцы, ставшие вторыми, встретятся с командой Франции. Оба матча пройдут 16 июля.

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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 23:16
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    Комментарии246
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:34

      Вышли наши уже в финал

      0
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      Рейтинг: +686

      старина 14 июля 2015, 20:49

      Надеюсь никто из этих молодых ребят не будет играть под"руководством" капелло

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:45

      Молодцы, хороший пример взрослым...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 14 июля 2015, 12:56

      поздравляю!

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 14 июля 2015, 12:43

      красавцы!

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      Рейтинг: +227

      ВЕЖЛИВЫЙ РУССКИЙ 14 июля 2015, 12:33

      Молодцы! Есть хорошие шансы выйти в финал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      Великолепный 14 июля 2015, 12:17

      Поздравляю молодежь с выходом в полуфинал))

      3
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      Рейтинг: +39

      radyA 14 июля 2015, 12:05

      Пацаны молодцы! хоть какое то достижение в спорте! главное чтобы из за больших денег не испортились и не превратились в сборную России, нынешнего образца!

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      Рейтинг: +229

      Олли Кан 14 июля 2015, 12:01

      Дай Бог, чтобы эти пацаны не пр****ли свои таланты!!!

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 14 июля 2015, 11:58

      так и их и надо в 2018 на чамп выставлять...

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