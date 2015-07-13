Черчесов: "После частичной смены руководства "Динамо" мне не стоило "упираться"

Бывший главный тренер московского "Динамо" Станислав Черчесов заявил, что решение о его уходе из команды было логичным в ситуации, последовавшей после частичной смены руководства, сообщает агенство "Р-спорт".



В понедельник заместитель исполнительного директора "Динамо" Дмитрий Иванов сообщил, что Андрей Кобелев, занимавший должность спортивного директора клуба, сменил Черчесова на посту главного тренера. Вскоре Кобелев вместе с исполнительным директором клуба Сергеем Сысоевым были представлены команде. Ранее с поста спортивного директора ушел Гурам Аджоев.



"Дело в том, что если есть такой посыл со стороны руководства, значит, надо его выслушать. И подумав вместе, взвесив все "за" и "против", мы приняли решение, что нам надо расстаться, потому что клуб хочет развиваться по-новому, новые руководители видят ситуацию по-своему, с учетом финансового fair play и так далее. Не думаю, что в этой ситуации надо упираться", - сказал Черчесов.

"Мы спокойно все обсудили, разрешили все вопросы, а вечером объявили о решении команде. Я был там, на собрании, мы пообщались и мирно разошлись. Я и мой тренерский штаб", - добавил собеседник.



Он отметил, что во время его прихода в "Динамо" в апреле 2014 года "были другие цели, тогда не было условий по финансовому fair play". "И та работа, которую мы провели, дала определенный результат", - резюмировал Черчесов.