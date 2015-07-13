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    Черчесов: "После частичной смены руководства "Динамо" мне не стоило "упираться"

    Бывший главный тренер московского "Динамо" Станислав Черчесов заявил, что решение о его уходе из команды было логичным в ситуации, последовавшей после частичной смены руководства, сообщает агенство "Р-спорт".
    В понедельник заместитель исполнительного директора "Динамо" Дмитрий Иванов сообщил, что Андрей Кобелев, занимавший должность спортивного директора клуба, сменил Черчесова на посту главного тренера. Вскоре Кобелев вместе с исполнительным директором клуба Сергеем Сысоевым были представлены команде. Ранее с поста спортивного директора ушел Гурам Аджоев.
    "Дело в том, что если есть такой посыл со стороны руководства, значит, надо его выслушать. И подумав вместе, взвесив все "за" и "против", мы приняли решение, что нам надо расстаться, потому что клуб хочет развиваться по-новому, новые руководители видят ситуацию по-своему, с учетом финансового fair play и так далее. Не думаю, что в этой ситуации надо упираться", - сказал Черчесов.
    "Мы спокойно все обсудили, разрешили все вопросы, а вечером объявили о решении команде. Я был там, на собрании, мы пообщались и мирно разошлись. Я и мой тренерский штаб", - добавил собеседник.
    Он отметил, что во время его прихода в "Динамо" в апреле 2014 года "были другие цели, тогда не было условий по финансовому fair play". "И та работа, которую мы провели, дала определенный результат", - резюмировал Черчесов.

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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 20:19
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 19:21

      Черчесов без дела не останется.

      0
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 14 июля 2015, 10:43

      Ждем вас в амкаре

      0
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 14 июля 2015, 10:09

      Судьба Черчесова,перекати поле.Раз бросил команду и покатило.

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      Рейтинг: +26

      Dynamite1923 14 июля 2015, 09:35

      Руководители Динамо конечно творят что хотят. Даже последнему диванному эксперту ясно, что менять тренера за 5 дней до начала чемпионата - полный бред. Хоть я и испытывал негативное отношение к Черчесову, но так увольнять человека - не дело. Если бы по окончании сезона его уволили за невыполнение поставленных задач - другое дело. А при таком раскладе это свинство, хоть это и Динамо.
      В идеале считаю лучшим тренером для Динамо Силкина. Он единственный, при ком Динамо показывало зрелищный футбол. При Кобелеве сомневаюсь в том, что он будет, но надеюсь что будет хоть какая-то положительная стабильность. Вперед, Динамо! Мы с тобой!

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > Dynamite1923 14 июля 2015, 09:52

      С тараканчиком нас ждали сплошные сливы первой половины Чемпа.
      К чему дожидаться очевидного?
      Да, с увольнением задержались, надо было намного раньше это делать, тут спору нет.
      но лучше поздно, чем никогда.

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      Рейтинг: +26

      Dynamite1923 > Борисыч1 14 июля 2015, 10:28

      Согласен. Вопрос только в том как быстро команда заиграет в нормальный футбол. Очень надеюсь, что Дьякова все-таки подпишут. Мвила ничего особенного не показывает, а вот Дьяков хороший защитник, еще и русский к тому же.

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > Dynamite1923 14 июля 2015, 11:08

      Хз.
      Кто его знает, не вижу оснований для прогнозов.
      На заседании СД Кобелев поддерживал просьбу таракана по Дьякову, как писали в прессе.
      По игре Команды - одни вопросы.

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      Рейтинг: +26

      Dynamite1923 > Борисыч1 14 июля 2015, 13:11

      При наличии Дьякова центр обороны (Дьяков - Губочан) лично меня будет радовать. ЛЗ - Бюттнер (хотя не всем его игра нравится), ПЗ - на мой взгляд из имеющихся лучший Козлов. Жирков - ЛПЗ, Ионов - ППЗ. Как лучше расположить Ванкера, Валю и Денисова в центре - вопрос. Кокорина в нападении видеть не хочется только потому что ему очень давное не везет, да и игра с одним напом меня не сильно радует.

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      Рейтинг: +128

      Крейсер 14 июля 2015, 07:57

      Динамо с Кобелевым свалится в середину таблицы.
      Зря Черчесова убрали.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 14 июля 2015, 04:39

      Динамо хочет развиваться по-новому) Но не говорится в каком именно направлении и кардинально ли будет отличаться курс развития команды! На мой взгляд Черчесов ушел отчасти и потому, что руководство бело-голубых надеялось увидеть свой клуб в ЛЧ, а в итоге вообще остались без еврокубков из за санкций УЕФА. Впрочем это не вина Саламовича!

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 13 июля 2015, 23:10

      но отступные то отвалили - и немалые!

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      Рейтинг: +82

      TEREK_FOREVER 13 июля 2015, 22:45

      Удачи Стасу!А Кобелеву удачи не пожелаю,подсидел,посмотрим,на сколько ты,как говориться от любви до ненависти...

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      Рейтинг: +179

      fr3nd 13 июля 2015, 22:18

      а то ничо не знаю, ничо не слышал. будто один день чо-то решит. чо толку тешить себя пустыми надеждами? никому не пожелаю такого тренера-тряпку-размазню

      0
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 13 июля 2015, 22:14

      Стас, тебя ждали в Спартаке, а ты побежал. Ты кинул- тебя кинули. Бумеранг.

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      Рейтинг: +302

      Аланский патриот > vashinin 13 июля 2015, 22:59

      А Спартак Храм при институте благородных девиц? Вы там тренеров как перчатки меняете. В Спартаке Черчесов ещё меньше бы продержался чем в Динамо.

      2
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      Рейтинг: +407

      Федырыч > Аланский патриот 14 июля 2015, 02:21

      Дело не в институте благородных девиц. Черчесова взяли в Спартак, а он побежал в Динамо в тот же день. Пусть теперь ищет команду.

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