Черчесов: «После частичной смены руководства «Динамо» мне не стоило «упираться»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Станислав Черчесов заявил, что решение о его уходе из команды было логичным в ситуации, последовавшей после частичной смены руководства, сообщает агенство «Р-спорт».



В понедельник заместитель исполнительного директора «Динамо» Дмитрий Иванов сообщил, что Андрей Кобелев, занимавший должность спортивного директора клуба, сменил Черчесова на посту главного тренера. Вскоре Кобелев вместе с исполнительным директором клуба Сергеем Сысоевым были представлены команде. Ранее с поста спортивного директора ушел Гурам Аджоев.



«Дело в том, что если есть такой посыл со стороны руководства, значит, надо его выслушать. И подумав вместе, взвесив все «за» и «против», мы приняли решение, что нам надо расстаться, потому что клуб хочет развиваться по-новому, новые руководители видят ситуацию по-своему, с учетом финансового fair play и так далее. Не думаю, что в этой ситуации надо упираться», – сказал Черчесов.

«Мы спокойно все обсудили, разрешили все вопросы, а вечером объявили о решении команде. Я был там, на собрании, мы пообщались и мирно разошлись. Я и мой тренерский штаб», – добавил собеседник.



Он отметил, что во время его прихода в «Динамо» в апреле 2014 года «были другие цели, тогда не было условий по финансовому fair play». «И та работа, которую мы провели, дала определенный результат», – резюмировал Черчесов.