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    • Черчесов: «После частичной смены руководства «Динамо» мне не стоило «упираться»

    Черчесов: «После частичной смены руководства «Динамо» мне не стоило «упираться»

    Бывший главный тренер московского «Динамо» Станислав Черчесов заявил, что решение о его уходе из команды было логичным в ситуации, последовавшей после частичной смены руководства, сообщает агенство «Р-спорт».
    В понедельник заместитель исполнительного директора «Динамо» Дмитрий Иванов сообщил, что Андрей Кобелев, занимавший должность спортивного директора клуба, сменил Черчесова на посту главного тренера. Вскоре Кобелев вместе с исполнительным директором клуба Сергеем Сысоевым были представлены команде. Ранее с поста спортивного директора ушел Гурам Аджоев.
    «Дело в том, что если есть такой посыл со стороны руководства, значит, надо его выслушать. И подумав вместе, взвесив все «за» и «против», мы приняли решение, что нам надо расстаться, потому что клуб хочет развиваться по-новому, новые руководители видят ситуацию по-своему, с учетом финансового fair play и так далее. Не думаю, что в этой ситуации надо упираться», – сказал Черчесов.
    «Мы спокойно все обсудили, разрешили все вопросы, а вечером объявили о решении команде. Я был там, на собрании, мы пообщались и мирно разошлись. Я и мой тренерский штаб», – добавил собеседник.
    Он отметил, что во время его прихода в «Динамо» в апреле 2014 года «были другие цели, тогда не было условий по финансовому fair play». «И та работа, которую мы провели, дала определенный результат», – резюмировал Черчесов.

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    Источник: Р-Спорт

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    13.07.2015 20:19
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    Комментарии (61)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    fr3nd
    1436815108
    а то ничо не знаю, ничо не слышал. будто один день чо-то решит. чо толку тешить себя пустыми надеждами? никому не пожелаю такого тренера-тряпку-размазню
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    TEREK_FOREVER
    1436816711
    Удачи Стасу!А Кобелеву удачи не пожелаю,подсидел,посмотрим,на сколько ты,как говориться от любви до ненависти...
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    kkomov
    1436818248
    но отступные то отвалили - и немалые!
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    alessios1990
    1436837964
    Динамо хочет развиваться по-новому) Но не говорится в каком именно направлении и кардинально ли будет отличаться курс развития команды! На мой взгляд Черчесов ушел отчасти и потому, что руководство бело-голубых надеялось увидеть свой клуб в ЛЧ, а в итоге вообще остались без еврокубков из за санкций УЕФА. Впрочем это не вина Саламовича!
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    Крейсер
    1436849839
    Динамо с Кобелевым свалится в середину таблицы. Зря Черчесова убрали.
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    Dynamite1923
    1436855710
    Руководители Динамо конечно творят что хотят. Даже последнему диванному эксперту ясно, что менять тренера за 5 дней до начала чемпионата - полный бред. Хоть я и испытывал негативное отношение к Черчесову, но так увольнять человека - не дело. Если бы по окончании сезона его уволили за невыполнение поставленных задач - другое дело. А при таком раскладе это свинство, хоть это и Динамо. В идеале считаю лучшим тренером для Динамо Силкина. Он единственный, при ком Динамо показывало зрелищный футбол. При Кобелеве сомневаюсь в том, что он будет, но надеюсь что будет хоть какая-то положительная стабильность. Вперед, Динамо! Мы с тобой!
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    забайкальский армеец
    1436857761
    Судьба Черчесова,перекати поле.Раз бросил команду и покатило.
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    нечитайло
    1436859811
    Ждем вас в амкаре
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    nahan
    1436890898
    Черчесов без дела не останется.
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    ologreds
    1694997619
    numo435592
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