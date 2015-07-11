"Райо Вальекано" приютил Бебе

Форвард португальской "Бенфики" Бебе, который провел за "орлов" всего-навсего одну игру, на правах аренды перешел в испанский "Райо Вальекано". Выступать в Мадриде некогда подававший надежды игрок "Манчестер Юнайтед" будет до июня следующего года.



Вторую половину прошедшего сезона Бебе провел также в аренде в "Кордове", за которую сыграл 19 матчей и не забил ни разу.



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