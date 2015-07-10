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    • Сафин: «Смена лимита на легионеров не исправит ситуацию в российском футболе»

    Сафин: «Смена лимита на легионеров не исправит ситуацию в российском футболе»

    Возможная смена лимита на легионеров в РФПЛ с формулы «7+4» на «6+5», при которой на поле должны будут находиться одновременно пятеро россиян, не принесет никакой пользы российскому футболу, считает двукратный победитель турниров Большого Шлема экс-теннисист Марат Сафин.

    Вопрос об изменении лимита на легионеров в российской премьер-лиге на сезон-2015/16 включен в повестку исполкома РФС, который пройдет 14 июля.
    «Я думаю, что все это временные меры. На самом деле, во-первых, зарплаты не надо было делать по 3-4 миллиона для игроков, которые в принципе с футболом «на вы». Мы все видим, каких денег стоят игроки в Европе и какой уровень футбола там – и сколько мы платим денег и какой уровень футбола у нас. Это небо и земля. Поэтому думаю, это временная мера, никого не спасет. Надо изначально было развивать детско-юношеские школы и тренировать», – приводит слова Сафина «Р-спорт».
    «Заканчивать блат для определенного круга людей. Надо выстраивать вертикаль системы, чтобы все четко работало. У нас такого нет, поэтому мы всегда придумываем, как надстроить что-то, чтобы спасти что-то. Вливается куча денег, а мы все видим, какой у нас уровень футбола», – добавил спортсмен.
    «Кардинально ничего это не изменит. Это будет ни о чем. Надо все перелопачивать и заново склеивать. Эти надстроенные конструкции – Шанхай получится. Как дом можно строить: часть – гипсокартон, часть – монолит, часть кирпича, часть брезента? Примерно так он (футбол) и выглядит», – сказал Сафин.

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    Источник: Р-Спорт

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    10.07.2015 17:44
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    Комментарии (46)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    mat73
    1436551508
    Мы, простые болельщики, давно это тоже самое говорили и говорим. Только никто к нам не прислушивается!
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    Triem
    1436552429
    Всё! Обезоружил! Теперь мы слышали всё о сборной!
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    kanav67
    1436553740
    Две радикальные меры: жесткий лимит ( 6+5, или 5 +6) и ограничение потолка зарплат ( существенное).
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    shaness
    1436553828
    Браво, Марат!
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    Agro1987
    1436555382
    Всё по делу, молодец! Подписываюсь под каждым словом!!!
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    Dodge87
    1436563295
    Эх Сафин!!!ни авторитетов никого..все по делу..все таки уважение заслуживает больше чем ворчун кафельников...сафин был просто прекрасным теннисистов,на аустралиан опен как он там вытащил полуфинал и финал.самого федерера нагнул,и кстати говоря,он является номером один из всех теннисистов всех времен кто не просто играл прекрасно теннис,но и вел себя просто прекрасно,привнеся в эту игру много эмоций,всяких штучек которые просто поднимали стадионы..однажды попал мячом в бабушку судью.сразу подошел поцеловал,любимец публики и прекрасный человек..видимо наелся этими понтами всяких кокоринов.наверняка в монте карло где проживает сафин часто приходится видеть халявных футболистов с такими зарплатами...про зарплаты он прям в точку.наконец таки стали понимать,про вертикаль тоже..про блат я понял о чем он,точнее о ком он...ну и про детско юношеский спорт тоже самое
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    kkomov
    1436567228
    он прав - только кто его услышит?
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    Venezuela
    1436578793
    Вслед за Семиным и Боашем, Сафин вновь высказал умную мысль про детско-юношеские школы. Да наверняка и не только они, а много кто еще. Неужели до тех, кто принимает решения это так долго доходит?
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    Павлюченко 13
    1436584863
    Лимит 9+2 идеальный на сегодняшний день!
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    ologreds
    1694997637
    numo435311
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