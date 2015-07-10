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    • Сорокин: важно снизить негативное воздействие на окружающую среду от ЧМ-2018 в России

    Сорокин: важно снизить негативное воздействие на окружающую среду от ЧМ-2018 в России

    Одна из целей оргкомитета «Россия-2018» – снизить негативное воздействие от проведения чемпионата мира по футболу в России на окружающую среду, сказал генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
    В рамках подготовки предварительной жеребьевки чемпионата мира, которая состоится в Санкт-Петербурге, оргкомитет «Россия-2018» реализует программу раздельного сбора и переработки отходов. Этот проект является частью разработанной ФИФА и оргкомитетом программы устойчивого развития, которая будет представлена 23 июля.

    «Наша цель – снизить негативное воздействие от проведения мероприятия на окружающую среду и позаботиться о наследии чемпионата мира. Ведь этим наследием являются не только стадионы, но и навыки и опыт, который мы на примере этого проекта планируем использовать в будущем в ходе подготовки и проведения чемпионата мира», – приводит слова Сорокина «Р-спорт».
    «Предварительная жеребьевка – пример успешного сотрудничества оргкомитета с российскими организациями, которые помогают проводить экологические мероприятия и сократить расходы на вывоз отходов. Мы высоко ценим участие наших партнеров в столь важной инициативе», – добавил он.
    Директор департамента устойчивого развития ФИФА Федерико Аддьечи отметил, что «результаты этой программы помогут при организации подобных проектов на предстоящих мероприятиях чемпионата мира».

    «После успешной реализации программы по переработке отходов на чемпионате мира по футболу в Бразилии нам было приятно узнать, что оргкомитет «Россия-2018» запустил собственную подобную программу на первом официальном мероприятии чемпионата мира в России», – заявил Аддьечи.
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    Источник: Р-Спорт

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    10.07.2015 17:07
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    Комментарии (17)
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    Великий_конь
    1436537973
    конечно, автор - Ульяна
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    Эксперт Зенита
    1436538104
    Согласен,в Петербурге очень сильно пахнет газом.
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    rubinovyi2
    1436538215
    Вот оно,для чего чемп-то затевался!
    Ответить
    lobsterdam
    1436540368
    ну да, сколько народа понаедет, соответственно и отходов будет: кучи и лужи.
    Ответить
    КержаковНа
    1436540878
    Т.е. до 2018 года можно гадить где хочется...
    Ответить
    Медный купоpос
    1436541332
    запретить спартак - половина успеха
    Ответить
    112910415
    1436541434
    да..в нашей ситуации это становится главным!
    Ответить
    старина
    1436542773
    Одна из целей-снизить негативное воздействие на проведение мероприятия от окружающей среды в виде укров пиндосов и прочих англосаксов
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    mat73
    1436551746
    Поэтому надо будет меньше продавать пива, чтоб меньше сс.... за углом, тем самым меньше воздействовали на окружающую среду!
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    ologreds
    1694997637
    numo435308
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