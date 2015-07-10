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Все видеотрансляции матчей РФПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Серии А и Примеры - на "Бомбардире"

10 июля 2015, 15:10
386

В преддверии нового футбольного сезона "Бомбардир" заключил партнерское соглашение с телекомпанией "НТВ Плюс". Очень скоро на главной странице нашего портала появится специальный сервис, благодаря которому вы сможете смотреть в прямом эфире все матчи РФПЛ и ведущих лиг Европы.
Стоимость одной трансляции - от 70 до 100 рублей. Для оплаты матча достаточно иметь под рукой мобильный телефон, со счета которого и можно будет списать требуемую сумму.
Напоминаем, что "Бомбардир.ру" - новый проект от создателей "Соккер.ру". К сожалению, по независящим от нас причинам ваш любимый сайт не может больше существовать на домене soccer.ru. Поэтому ориентировочно с 1 августа проект окончательно переезжает на новый домен bombardir.ru. Уже сейчас наша команда занимается разработкой нового, более современного дизайна и мобильной версии сайта. Пока же вы можете читать материалы редакции "Бомбардир" и по адресу www.bombardir.ru, и на www.soccer.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Работа сайта
Комментарии (386)
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Mоnоlo
1436532175
Нет спасибо, мне за бесплатно и так хорошо смотрится. =)
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ROMA DROGBA
1436533262
Все нтвшные спортивные каналы в месяц не больше 500 рублей (а то и меньше). Нужно быть антисемитом чтобы заплатить бомбардиру сотку всего за 1 матч. Никто не купит ни одну трансляцию.
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JimmyKAN
1436533350
прочитал заголовок - обрадовался. прочитал новость - опечалился)) конечно с такой политикой уровень футбола и интереса к футболу в нашей стране будет низким, ничего удивительного. даешь бесплатный футбол по тв!!!
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Bon Scott
1436533585
Доставку на дом пива, рыбы к матчам ещё наладьте
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руна
1436533775
Все любители футбола,последние годы смотрят матчи бесплатно,кто где,интернет большой))а тут бред какой-то предлагают.
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Vertus Pro
1436534768
70-100 рублей за матч?? да вы афигели(я за 400р в месяц) на нтв+ все матчи смотрю. Еще легче прогу на андроид поставить и вобще будет счастье бесплатное!! сайт вобще стал полное УГ, статьи неинтересные. Уже все реже и реже хочется сюда заходить...
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firemarshal
1436544698
Это что ещё за лохотрон? Я покупаю трансляции на сайте НТВ+ за 55 рублей, а тут буду за 70. И разница лишь в том, что буду смотреть с сайта Бомбардир.ру? И ещё не стыдно новость в главные выставлять.
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Nik_otin
1436545617
Я думаю выражу мнение многих, если скажу-идите накуй.
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batman555
1436548565
ахахаха е.ланы бл.дь!!!!! у меня на триколоре за 150 рублей в месяц можно подключить НТВ + \"наш футбол\" и смотреть все матчи РФПЛ в полном объёме целый месяц!!! А инострыный чемпионат или лигу чемпионов с лигой европой можно абсолютно бесплатно посмотреть в интернете например на \"сокер 365\" \"или видеоматчис!!!\" а вы су.и за один матч хотите от 70 до 100 рублей.. сос.ть вам уро.ы!!!!!!!!
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Triem
1436551874
Спасибо, идите *а*уй!
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