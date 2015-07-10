Все видеотрансляции матчей РФПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Серии А и Примеры - на "Бомбардире"

В преддверии нового футбольного сезона " Бомбардир " заключил партнерское соглашение с телекомпанией "НТВ Плюс". Очень скоро на главной странице нашего портала появится специальный сервис, благодаря которому вы сможете смотреть в прямом эфире все матчи РФПЛ и ведущих лиг Европы.

Стоимость одной трансляции - от 70 до 100 рублей. Для оплаты матча достаточно иметь под рукой мобильный телефон, со счета которого и можно будет списать требуемую сумму.