Все видеотрансляции матчей РФПЛ, АПЛ, Бундеслиги, Серии А и Примеры - на "Бомбардире"

В преддверии нового футбольного сезона "Бомбардир" заключил партнерское соглашение с телекомпанией "НТВ Плюс". Очень скоро на главной странице нашего портала появится специальный сервис, благодаря которому вы сможете смотреть в прямом эфире все матчи РФПЛ и ведущих лиг Европы.
Стоимость одной трансляции - от 70 до 100 рублей. Для оплаты матча достаточно иметь под рукой мобильный телефон, со счета которого и можно будет списать требуемую сумму.
Напоминаем, что "Бомбардир.ру" - новый проект от создателей "Соккер.ру". К сожалению, по независящим от нас причинам ваш любимый сайт не может больше существовать на домене soccer.ru. Поэтому ориентировочно с 1 августа проект окончательно переезжает на новый домен bombardir.ru. Уже сейчас наша команда занимается разработкой нового, более современного дизайна и мобильной версии сайта. Пока же вы можете читать материалы редакции "Бомбардир" и по адресу www.bombardir.ru, и на www.soccer.ru.
Источник: Бомбардир.ру