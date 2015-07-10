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    Армавирское "Торпедо" располагает всего двумя игроками

    Как сообщает источник, изъявившее накануне желание принять участие в ФНЛ армавирское "Торпедо" имеет на контракте всего двух футболистов. Ими являются Сергей Путилин и Андрей Михеев. Все молодые игроки, выступавшие в Армавире в прошлом сезоне в ПФЛ, будут заявлены туда же за команду "Кубань-2".

    Как сказал президент "Торпедо" Мурат Гомлешко, контракты с новичками клуба будут подписаны в течение пятницы, субботы и, может быть, воскресенья - то есть уже в день игры с "Зенитом-2". Сейчас процедура регистрации новичков в ФНЛ ввиду наличия электронной системы облегчена. Костяк же команды должны составить футболисты армянского "Улисса", чей президент - Валерий Оганесян - формально будет заниматься селекцией "Торпедо". Добавим, что накануне "Улисс" проиграл по сумме двух матчей мальтийской "Биркиркаре" в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

    Руководить же армавирцами, по всей вероятности, будет Валерий Карпин.

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    Источник: Sportbox.ru

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    10.07.2015 10:42
    Комментарии50
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      Рейтинг: +77

      Kostya_Kostya 10 июля 2015, 19:47

      Ничего,Валерку если что поставят в полузащиту))))

      0
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      Рейтинг: +102

      лолос 10 июля 2015, 19:26

      Значит будет не команда, а сброд. Ни предсезонку не прошли, ни сыгранности не будет, ни хороших трансферов. Возьмут кого успеют, кого попало. Можно смело ставить на вылет "Торпедо" из ФНЛ.

      1
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      Рейтинг: +223

      DXTK 10 июля 2015, 18:22

      Остальных игроков с Армении возьмут. Карпину поОбещали поставку Армян в Россию. и коньяка в придачу.

      3
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      Рейтинг: +42

      alboro 10 июля 2015, 15:45

      Мкртчян не угомонится

      0
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      Рейтинг: +1477

      Урия Гип 10 июля 2015, 15:40

      Плохо. Надо хотя бы семь. Зенит-2 начнет с победы с крупным счетом.

      1
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      Рейтинг: +157

      Rechter 10 июля 2015, 14:08

      Валера в мини-футбол решил податься.

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 10 июля 2015, 14:00

      Сенсация

      0
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      Рейтинг: +73

      SanitarForest 10 июля 2015, 13:27

      развели армяне Валерку как лошпана...причем Валерка то думает что он их развел)) наивный курчавый эстонец)))

      2
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      Рейтинг: +507

      Пичушкин 10 июля 2015, 13:21

      один в нападении один на воротах валера справится!

      2
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      Рейтинг: +65

      jurgen h 10 июля 2015, 13:11

      ни х себе прогресс. спартак, потом мальорка, а теперь вот команда с 2-мя футболистами... не знаю, что и сказать

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