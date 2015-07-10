Армавирское "Торпедо" располагает всего двумя игроками

Как сообщает источник, изъявившее накануне желание принять участие в ФНЛ армавирское "Торпедо" имеет на контракте всего двух футболистов. Ими являются Сергей Путилин и Андрей Михеев. Все молодые игроки, выступавшие в Армавире в прошлом сезоне в ПФЛ, будут заявлены туда же за команду "Кубань-2".



Как сказал президент "Торпедо" Мурат Гомлешко, контракты с новичками клуба будут подписаны в течение пятницы, субботы и, может быть, воскресенья - то есть уже в день игры с "Зенитом-2". Сейчас процедура регистрации новичков в ФНЛ ввиду наличия электронной системы облегчена. Костяк же команды должны составить футболисты армянского "Улисса", чей президент - Валерий Оганесян - формально будет заниматься селекцией "Торпедо". Добавим, что накануне "Улисс" проиграл по сумме двух матчей мальтийской "Биркиркаре" в первом квалификационном раунде Лиги Европы.



Руководить же армавирцами, по всей вероятности, будет Валерий Карпин.



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