Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Армавирское «Торпедо» располагает всего двумя игроками

    Как сообщает источник, изъявившее накануне желание принять участие в ФНЛ армавирское «Торпедо» имеет на контракте всего двух футболистов. Ими являются Сергей Путилин и Андрей Михеев. Все молодые игроки, выступавшие в Армавире в прошлом сезоне в ПФЛ, будут заявлены туда же за команду «Кубань-2».

    Как сказал президент «Торпедо» Мурат Гомлешко, контракты с новичками клуба будут подписаны в течение пятницы, субботы и, может быть, воскресенья – то есть уже в день игры с «Зенитом-2». Сейчас процедура регистрации новичков в ФНЛ ввиду наличия электронной системы облегчена. Костяк же команды должны составить футболисты армянского «Улисса», чей президент – Валерий Оганесян – формально будет заниматься селекцией «Торпедо». Добавим, что накануне «Улисс» проиграл по сумме двух матчей мальтийской «Биркиркаре» в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

    Руководить же армавирцами, по всей вероятности, будет Валерий Карпин.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2015 10:42
    Рекомендуем
    Комментарии (51)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Пичушкин
    1436523666
    один в нападении один на воротах валера справится!
    Ответить
    SanitarForest
    1436524034
    развели армяне Валерку как лошпана...причем Валерка то думает что он их развел)) наивный курчавый эстонец)))
    Ответить
    alboro
    1436526034
    Сенсация
    Ответить
    Rechter
    1436526506
    Валера в мини-футбол решил податься.
    Ответить
    Урия Гип
    1436532058
    Плохо. Надо хотя бы семь. Зенит-2 начнет с победы с крупным счетом.
    Ответить
    alboro
    1436532300
    Мкртчян не угомонится
    Ответить
    DXTK
    1436541744
    Остальных игроков с Армении возьмут. Карпину поОбещали поставку Армян в Россию. и коньяка в придачу.
    Ответить
    лолос
    1436545607
    Значит будет не команда, а сброд. Ни предсезонку не прошли, ни сыгранности не будет, ни хороших трансферов. Возьмут кого успеют, кого попало. Можно смело ставить на вылет \"Торпедо\" из ФНЛ.
    Ответить
    Kostya_Kostya
    1436546832
    Ничего,Валерку если что поставят в полузащиту))))
    Ответить
    ologreds
    1694997638
    numo435277
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+