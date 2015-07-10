Армавирское «Торпедо» располагает всего двумя игроками

Как сообщает источник, изъявившее накануне желание принять участие в ФНЛ армавирское «Торпедо» имеет на контракте всего двух футболистов. Ими являются Сергей Путилин и Андрей Михеев. Все молодые игроки, выступавшие в Армавире в прошлом сезоне в ПФЛ, будут заявлены туда же за команду «Кубань-2».



Как сказал президент «Торпедо» Мурат Гомлешко, контракты с новичками клуба будут подписаны в течение пятницы, субботы и, может быть, воскресенья – то есть уже в день игры с «Зенитом-2». Сейчас процедура регистрации новичков в ФНЛ ввиду наличия электронной системы облегчена. Костяк же команды должны составить футболисты армянского «Улисса», чей президент – Валерий Оганесян – формально будет заниматься селекцией «Торпедо». Добавим, что накануне «Улисс» проиграл по сумме двух матчей мальтийской «Биркиркаре» в первом квалификационном раунде Лиги Европы.



Руководить же армавирцами, по всей вероятности, будет Валерий Карпин.



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