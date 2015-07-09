Ндинга перешел в "Локомотив" на правах аренды

Полузащитник сборной Конго Дельвин Ндинга, принадлежащий "Монако", проведет следующий сезон в "Локомотиве" на правах аренды с правом выкупа.

В составе "железнодорожников" Ндинга будет выступать под 88 номером. Новый игрок уже находится в расположении команды на сборе в Австрии и участвует в тренировках.

В "Монако" футболист, на счету которого 36 матчей за сборную Конго, перешел из "Осера" в 2012 году. Последние два сезона Ндинга провeл на правах аренды в греческом "Олимпиакосе".