Ндинга перешел в "Локомотив" на правах аренды

Полузащитник сборной Конго Дельвин Ндинга, принадлежащий "Монако", проведет следующий сезон в "Локомотиве" на правах аренды с правом выкупа.
В составе "железнодорожников" Ндинга будет выступать под 88 номером. Новый игрок уже находится в расположении команды на сборе в Австрии и участвует в тренировках.
В "Монако" футболист, на счету которого 36 матчей за сборную Конго, перешел из "Осера" в 2012 году. Последние два сезона Ндинга провeл на правах аренды в греческом "Олимпиакосе".
В прошлом сезоне Ндинга провел 17 матчей в греческом чемпионате и забил 1 гол.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.
Источник: ФК «Локомотив»