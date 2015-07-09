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Ндинга перешел в "Локомотив" на правах аренды

9 июля 2015, 20:30
80

Полузащитник сборной Конго Дельвин Ндинга, принадлежащий "Монако", проведет следующий сезон в "Локомотиве" на правах аренды с правом выкупа.

В составе "железнодорожников" Ндинга будет выступать под 88 номером. Новый игрок уже находится в расположении команды на сборе в Австрии и участвует в тренировках.
В "Монако" футболист, на счету которого 36 матчей за сборную Конго, перешел из "Осера" в 2012 году. Последние два сезона Ндинга провeл на правах аренды в греческом "Олимпиакосе".
В прошлом сезоне Ндинга провел 17 матчей в греческом чемпионате и забил 1 гол.



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Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ндинга Дельвин
Комментарии (80)
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alxch
1436464468
Родился он кстати в марте месяце, 14-го, 88 года если что.
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vane4ek
1436464623
Надеюсь усилит команду!) Удачи !)
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Krasnodar 123
1436466312
ТИПИЧНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК, БЕЗ ПОДМЕСА!
Ответить
Паровозов
1436467110
Опять уголек, настоящий кочегар.
Ответить
Медный купоpос
1436467878
страшненький какой....наверное съест Зе Луиску - они там все друг друга едят!
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Анжи-Арена05
1436468070
Ну и статистика у него просто космос 17 матчей 1 гол... Смородина не перестает удивлять, завозит всякий шлак
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AlexKane
1436468782
Лишь бы заиграл нормально.жаль что от Михалика не исбавились да и от Майкона тоже,тот совсем деградировал
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Sanches65
1436469694
А чего не помыли, не к бомжам же идет.
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Van Пух
1436470682
Не похоже на трансферный взрыв под ЛЕ. И Михалика заявили.
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Kumertau
1436502347
они каждый год берут одного и того же игрока, по крайней мере похожи они феноменально. походу у них пунктик на этот счет
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