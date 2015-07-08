Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    "Дубль" Демпси помогает США обыграть Гондурас

    На начавшемся сегодня в США Кубке КОНКАКАФ стал известен результат второго матча группы "А". Сборная США благодаря "дублю" Клинта Демпси на 25-й и 64-й минутах обыграла команду Гондураса. Гол вышедшего на замену Карлоса Дискуа на 69-й минуте подарил гондурасцам надежду хотя бы на одно очко, но большего гостям достичь не удалось.

    Напомним, что в первом матче турнира в этой группе сборные Панамы и Гаити сыграли вничью 1:1.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.07.2015 06:43
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +164

      spartak11 8 июля 2015, 17:46

      почему ямайка и мексика участвуют,они же на кубке америки были!???и вообще принцип кубкак америки и конкакаф не понимаю.....лол

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34

      Kashaev Kamil > spartak11 8 июля 2015, 19:22

      Они вне конкурса были на Кубке Америки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 8 июля 2015, 16:44

      А забивает все нестареющий Демпси. Удачи сборной США!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 8 июля 2015, 15:38

      молодец демпси!удачи команде клинсмана!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Михаэль Кан 8 июля 2015, 14:19

      Подскажите, пожалуйста, незнающему, почему Мексика является участником как КОНКАКАФ, так и Кубка Америки???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten > Михаэль Кан 8 июля 2015, 15:39

      я точно не знаю.но подозреваю что так.мексику и еще кого нибудь приглашают на копу америку для того чтоб нужное количество команд набрать для турнира.а так их турнир это конкакаф.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +44

      Михаэль Кан > Die Roten 8 июля 2015, 19:27

      Благодарю!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 8 июля 2015, 11:09

      хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 8 июля 2015, 10:16

      панама должна победить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 8 июля 2015, 09:38

      Посмотрим

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 8 июля 2015, 08:55

      В Игре примерно равных команд победу празднует более удачлевая.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      pickapick 8 июля 2015, 08:12

      Старичок еще на уровне!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 8 июля 2015, 08:05

      И тут борьба

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11