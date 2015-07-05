Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лионель Месси отказался от приза лучшему игроку Кубка Америки-2015

    Журналист beIN Sports Танкреди Палмери сообщил о том, что форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси отказался от награды лучшему футболисту Кубка Америки-2015.

    "Невероятно. Месси отказался от приза лучшему игроку Кубка Америки-2015, потому что хотел избежать унижения, как на ЧМ-2014. Это стало причиной десятиминутной задержки начала церемонии. Они старались убедить Месси, а на стадионе все недоумевали, почему ничего не происходит", – написал Палмери в своем твиттере.

    Напомним, что в финальной встрече сборная Аргентины уступила команде Чили в серии одиннадцатиметровых ударов.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2015 18:58
    Рекомендуем
    Комментарии480
    ...
    • ...
      Рейтинг: +182

      Shahtar44 9 июля 2015, 22:21

      Понимаю Месси!! Горечь хуже всего, когда ты выкладываешь всю душу ради нее!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      ren888888 9 июля 2015, 14:42

      Потому что он не достоин этого приза! Он ваще неумеха!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Ronaldo RM 8 июля 2015, 20:51

      чего вы тут глоры Барсы тявкаете на счет Роналду ??? в 2010 году он отказался от награды лучшему игроку матча и отдал её Мендешу ,если не знаете не надо рот свой вонючий раскрывать школьники!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      nnbb199O 8 июля 2015, 11:39

      Обиделся ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      зигзаг 6 июля 2015, 19:45

      Месси и так весь в золоте и в рекордах увешан, серебро не помешает))) А футбол тем и крут, что не всегда выигрывает сильнейший! Матч офигенный был, какие скорости! какая самоотдача!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 16:40

      Можно понять чувства Месси, этот приз не мог стать утешением.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a 6 июля 2015, 15:02

      И снова Месси... Месси, Роналду, Месси, Роналду...... Футбол превратился в шоу-бизнесс, кто больше пропиарен-тот и лучше.... Ряд футболистов провели КА не хуже, если не лучше него, но приз все равно должен получить Месси... Тошнит уже, скорей бы Рон и Месси ушли на пенсию, реально надоело уже

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN 6 июля 2015, 14:36

      лео эти звания и награды побоку они важней школьным бездельникам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +360

      Happyboy Barca 6 июля 2015, 13:16

      а роналду когда то чтобы получить 5 баллов на голосовании ЗМ отказался от капитанской повязки сборной

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      NikoloZ_and_Arsenal 6 июля 2015, 13:05

      Ждем Аргентину злую в России на ЧМ 2018! Вот это будет лучший ЧМ 21 веке!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11