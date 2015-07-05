Лионель Месси отказался от приза лучшему игроку Кубка Америки-2015

Понимаю Месси!! Горечь хуже всего, когда ты выкладываешь всю душу ради нее!!!
"Невероятно. Месси отказался от приза лучшему игроку Кубка Америки-2015, потому что хотел избежать унижения, как на ЧМ-2014. Это стало причиной десятиминутной задержки начала церемонии. Они старались убедить Месси, а на стадионе все недоумевали, почему ничего не происходит", – написал Палмери в своем твиттере.
Напомним, что в финальной встрече сборная Аргентины уступила команде Чили в серии одиннадцатиметровых ударов.
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