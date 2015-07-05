Лионель Месси отказался от приза лучшему игроку Кубка Америки-2015

Журналист beIN Sports Танкреди Палмери сообщил о том, что форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отказался от награды лучшему футболисту Кубка Америки-2015.
«Невероятно. Месси отказался от приза лучшему игроку Кубка Америки-2015, потому что хотел избежать унижения, как на ЧМ-2014. Это стало причиной десятиминутной задержки начала церемонии. Они старались убедить Месси, а на стадионе все недоумевали, почему ничего не происходит», – написал Палмери в своем твиттере.
Напомним, что в финальной встрече сборная Аргентины уступила команде Чили в серии одиннадцатиметровых ударов.
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«Невероятно. Месси отказался от приза лучшему игроку Кубка Америки-2015, потому что хотел избежать унижения, как на ЧМ-2014. Это стало причиной десятиминутной задержки начала церемонии. Они старались убедить Месси, а на стадионе все недоумевали, почему ничего не происходит», – написал Палмери в своем твиттере.
Напомним, что в финальной встрече сборная Аргентины уступила команде Чили в серии одиннадцатиметровых ударов.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Источник: Sports.ru