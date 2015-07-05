Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лионель Месси отказался от приза лучшему игроку Кубка Америки-2015

Лионель Месси отказался от приза лучшему игроку Кубка Америки-2015

5 июля 2015, 18:58
1056

Журналист beIN Sports Танкреди Палмери сообщил о том, что форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отказался от награды лучшему футболисту Кубка Америки-2015.

«Невероятно. Месси отказался от приза лучшему игроку Кубка Америки-2015, потому что хотел избежать унижения, как на ЧМ-2014. Это стало причиной десятиминутной задержки начала церемонии. Они старались убедить Месси, а на стадионе все недоумевали, почему ничего не происходит», – написал Палмери в своем твиттере.

Напомним, что в финальной встрече сборная Аргентины уступила команде Чили в серии одиннадцатиметровых ударов.

Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

Источник: Sports.ru
Кубок Америки Аргентина Месси Лионель
Комментарии (1056)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
barc-f
1436112638
Молодец, сильный поступок. Ему нафиг не нужны эти личные тарелки. Парень бьется за свою сборную, это только хейтеры могут не признавать. Но факт остаётся фактом: его признали лучшим, что было понятно ещё до финала, где Лео имел 8.47 оценку общую за турнир. 2 последних турнира со сборной и 2 раза он лучший игрок этих соревнований. Не его беда,что вокруг Игуаины корни в поле пустили. И хотя ведь Агуэро, Ди Мария, Лавесси, Пасторе тоже не последние игроки, но почему то в сборной они все мертвые. Что сейчас, что на ЧМ, ну там хоть Ди Мария нормально играл. Месси играет один, мне его жалко реально. Человек в одно лицо сражается со всей обороной, при этом на бумаге то у него топ-партнеры. А потом претензии идиотские: - \"хаха со сборной имея таких партнеров ничего не выиграл, хахаха забил Боснии и Ирану\". Да с такой игрой Аргентина и из группы бы там не вышла, если бы не Лео. Чилийцы конечно его напрочь закрыли, но где остальные? Будь ты 10 раз инопланетянином играть одному постоянно невозможно, раз прокатит, два прокатит, но постоянно это просто нереально. А глорам Роналду хочется напомнить только одно: Месси - лучший игрок ЧМ-2014 и Копа Америка-2015 Роналду - худший игрок ЧМ-2014
Ответить
морозз
1436112832
Великий футболист...для которого честь и совесть не пустой звук! Достоин нашего уважения!
Ответить
СПРАВЕДЛИВЫЙ ФАНАТ
1436112877
Взял бы,привез в Испанию,отдал Кристинке-та с радостью бы забрала.
Ответить
Venezuela
1436112890
Серьезно, это не шутка? Ему дали приз лучшего игрока КА-15? Ахаха. Вот это уже реальный дебилизм. Ни Варгасу, ни Видалю, ни Санчесу, а Месси. Это настолько смешно, как никогда. Даже на ЧМ я понимал причину. Тут причины нет. Он не сделал ничего. Да, был хороший полуфинал и 3 голевых, но в финале он никак не выделялся. А уж о его бомбардирских достижениях на этом турнире говорить не приходилось. Одним словом позор, если ему такое присудили. Дело не в Месси, а в том, что люди перестали думать головой. P.s Судя по ветке, все только и обсуждают, какой Месси красавчик. Да, он поступил правильно, но ничего, что приз немного незаслуженный? Об этом что-то вообще все молчат, хотя после того же ЧМ был сильный визг.
Ответить
10-Lil KyAs-10
1436115398
Нет ничего более забавного, чем попытки мессифобов, которые тупы как пробка делать какие-то выводы относительно игры Месси не посмотрев при этом матчи турнира..))
Ответить
Bаrsenоga
1436115489
Официально приз пренадлежит моему скромному месси и не важно что он от него отказался по личным наградам леонель все дальше отрывается от кристины симулянду.
Ответить
moloko plus
1436119439
Криштиану Роналду согласился получить приз лучшего игрока Кубка Америки-2015. Журналист beIN Sports Танкреди Палмери сообщил о том, что пенальтист \"Реала\" Криштиану Роналду согласился принять приз лучшему игроку Копа Америка вместо Месси. \"Невероятно. Роналду готов пойти на любые унижения ради личных наград. Он принял приз лучшему игроку Кубка Америки-2015, от которого отказался Месси. Это стало причиной десятиминутной задержки начала церемонии. Они старались убедить Роналду, что он вообще с другого континента и не играл на этом турнире. Но он недоумевал, почему его не признают лучшим\". Напомним, что Роналду в этом сезоне програл все турниры, в которых участвовал.
Ответить
Медет
1436125019
Месси: 640 матчей 485 голов = 0.75 голов за матч. Роналду: 777 матчей 509 голов = 0.65 голов за матч. Месси: 4 ЗМ (скоро будет 5 (кэф 1.03)) Роналду: 3 ЗМ Месси: 2 Лч, 4 Ла Лига, 2 КК ( с 2009 года) Роналду: 1 Лч, 1 Ла Лига, 1 КК. Месси (Аргентина): 1 серебро ЧМ, 2 серебро КА, Золото олимпиады. Роналду (Португалия): 1 серебро ЧЕ, 4 место Чм, 3 место ЧЕ. Теперь вопрос фанам, глорам Реала, и персофаном Роналду, хейтерам Месси: Как можно вообще сравнивать Месси с Роналду? Тут вроде все очевидно. Кто Лучший! Шах и Мат!!! ПС.Вермален 60 минут 1Лч, 1 Ла Лига, 1 КК.
Ответить
barc-f
1436126049
Лидеры по системе \"гол+пас\" среди футболистов топ-5 лиг в сезоне 2014/15: 1) Месси - 90; 2) Роналду - 84; 3) Неймар - 55; 4) Суарес - 48; 5) Де Брюйне, Ибрагимович - 46; 6) Агуэро – 43 PS: Роналду забил на 8!!! пенальти больше. Это до Копа Америка. Плюсуем к этому 3 очка за сборную у Роналду, и 4 у Месси. Складывать можете сами) PРS. Ещё раз напомню, что если брать только голы, то общее количество пишется без учёта пенальти в бланках у голосующих на ЗМ. А тут у Роналду на 4 гола в сезоне меньше. (пенальти в скобках, для галочки) Образец может в интернете найти любой. (картинки сюда не проходят) При этом Месси в этом сезоне имеет 4,6 удачных обводки за матч, первое место в Испании и третье в Европе (после Эдена Азара и Карима Беллараби). Статистику же своего дриблинга Криштиану лучше никому не показывать - с показателем 1,5 обыгрыша за игру он на 140-м месте в Европе. Итак,что имеем: Месси дерёт Роналду по всем показателям личным, а если добавить к этому трофеи с клубом,то рейтинг букмекеров на победу ЗМ в паре Рона/Месси 1:14 - можно назвать оправданной)) Вы только вдумайтесь, буки расценивают шансы Месси в 14 раз выше,чем у Рона. Это тотальна победа. Полное доминирование аргентинца.
Ответить
Freddy Krueger
1436126705
Месси отказался от приза. Интересно,а хватило бы у Рона совести отказаться от позорного ЗМ за 2013 год? Не думаю. Зря ему что ли ФИФА всей организацией глину месили за эту безделушку.
Ответить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
2
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
2
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
4
Все новости
Все новости
Финалиссиму между Испанией и Аргентиной могут отложить на год: известна причина
2024.09.10 15:11
1
Галлас высказался о расистской кричалке аргентинцев
2024.07.26 20:23
Тренер «Челси» высказался о расистской кричалке Энцо Фернандеса
2024.07.24 13:42
Сестра президента Аргентины извинилась за высказывание вице-президента о кричалке игроков сборной
2024.07.19 14:37
4
Мак Аллистер высказался о ситуации с расистской кричалкой сборной Аргентины
2024.07.19 10:57
5
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Президент Аргентины уволил замминстра спорта, призвавшего Месси извиниться
2024.07.18 09:18
14
Девять игроков «Челси» отписались от Энцо Фернандеса в соцсетях
2024.07.17 22:29
8
Министр спорта Франции назвала жалким поведение игроков сборной Аргентины
2024.07.17 22:18
5
ФИФА проведет проверку из-за исполнения расистской кричалки игроками сборной Аргентины
2024.07.17 13:13
Сборная Мексики сменит тренера после неудачи на Кубке Америки
2024.07.17 12:40
Энцо извинился за расистскую кричалку в адрес сборной Франции
2024.07.17 09:49
4
Символическая сборная Кубка Америки по версии WhoScored
2024.07.16 16:16
1
Франция обратится в ФИФА из-за расистской кричалки игроков сборной Аргентины
2024.07.16 14:52
4
Месси прокомментировал победу в Кубке Америки
2024.07.16 12:24
Игроки Аргентины высмеяли сборную Франции на расовой почве
2024.07.15 21:34
11
ВидеоБезбилетные колумбийские фанаты пытались пробраться на стадион через вентиляцию
2024.07.15 10:46
2
Определен лучший бомбардир Кубка Америки
2024.07.15 10:13
1
Реакция «Краснодара» на поражение Кордобы и Кастаньо в финале Кубка Америки
2024.07.15 10:00
Назван лучший игрок Кубка Америки
2024.07.15 09:10
1
ФотоРаспухшая нога Месси после травмы в финале Кубка Америки и слезы Лео
2024.07.15 09:03
3
Ди Мария признан лучшим в последнем матче за Аргентину
2024.07.15 08:51
Кубок Америки. Аргентина в дополнительное время победила Колумбию и выиграла турнир, Месси получил травму
2024.07.15 07:15
Месси установил рекорд XXI века в финалах Кубка Америки
2024.07.15 05:19
Финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия стартовал с 80-минутной задержкой из-за беспорядков
2024.07.15 04:51
В результате беспорядков перед финалом Кубка Америки есть пострадавшие и арестованные
2024.07.15 03:37
Финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия отложен из-за беспорядков
2024.07.15 03:09
Месси сказал, чего ждет от Ди Марии в финале Кубка Америки
2024.07.14 21:44
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+